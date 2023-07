Mulher proíbe a mãe de usar o vestido escolhido por ela em seu casamento

Uma noiva precisou proibir sua mãe de usar o vestido escolhido por ela para seu casamento. Enquanto a mulher ficou completamente satisfeita com sua escolha, a noiva reprovou imediatamente por ser “branco demais” para a ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe da noiva, uma atriz de 50 anos, afirmou ter encontrado o vestido ideal para o casamento da filha. A peça em questão é um vestido rendado na cor “champanhe”, ficando perigosamente perto do branco.

“Minha filha vai se casar em alguns meses e tive dificuldades em encontrar um vestido que me servisse bem. Finalmente encontrei essa peça e fiquei extremamente animada para mostrar a ela”, conta a mulher no Reddit.

“Ela não gostou do vestido e disse que se parece muito com um vestido branco. Depois pediu para eu devolver e escolher outro modelo em outra cor. Eu fiquei surpresa porque não se parece em nada com o vestido branco brilhante dela. Não achei que seria um problema”.

Ela se recusou a devolver a peça

Segundo a mulher, para acalmar os ânimos da filha ela concordou em procurar por um novo vestido, mas deixou claro que se não encontrar algum que a agrade, ficará com o modelo já comprado.

Diante da posição da mãe, a noiva ficou incomodada e até mesmo se ofereceu para pagar uma tinturaria para alterar a cor do vestido, algo que a mãe recusou prontamente.

“Parece bobo ter todo esse trabalho para mudar a cor de um vestido que, para começar, nem é branco”, finalizou a mulher.

Leia também: Mulher é aconselhada a pedir o divórcio logo após o casamento

Para os usuários do Reddit, ela tem que prestar mais atenção nas palavras da filha e respeitar os desejos dela.

“Tenho certeza de que você está plenamente ciente de que muitos vestidos de noiva podem ter cores como branco, prateado, creme e principalmente champanhe! Seu vestido é um vestido de noiva para uma noiva de baixo orçamento”, comentou uma pessoa.

“Esse é um vestido branco e você não usa branco em um casamento se não for a noiva”, comentou outra.

“É o casamento da sua filha e você deve fazê-la feliz!”, finalizou outra.