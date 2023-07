Mulher é aconselhada a pedir o divórcio logo após o casamento

Uma mulher está sendo aconselhada a se divorciar do marido após alguns dias do casamento. As atitudes do homem com ela teriam sido “abusivas e humilhantes”, justificando o término dias após a celebração do casal.

Um texto, publicado pelo The Mirror, conta a história de uma noiva que foi orientada a se separar do companheiro. O relato, originalmente feito no Reddit pela própria noiva, comoveu os usuários da plataforma.

Segundo a mulher, que optou por permanecer anônima, o homem sempre teve um comportamento “brincalhão e sarcástico”, o que ela encarou tranquilamente desde que as piadas e brincadeiras entre os dois fossem feitas de forma privada.

No entanto, o noivo achou que seria “legal” fazer uma de suas piadas durante seu discurso de casamento, mas ele optou por um assunto delicado demais para sua companheira.

“Eu sempre tive problemas com a minha autoestima, e a maquiagem sempre se tornou uma fonte de confiança para mim. No casamento eu saí dos padrões de maquiagem, mas ainda assim o visual estava completamente harmônico”.

“Ele não parou de comentar sobre a maquiagem ao longo do casamento e na hora de seu discurso, fez questão de mencionar isso. ‘A minha esposa aqui, que se parece com um manequim de loja de departamentos com aquela maquiagem no rosto’”.

Ela perdeu a paciência

Incomodada com a atitude do marido, a mulher decidiu esperar a presença dos pais dele para chamar sua atenção. No entanto, ele não gostou da atitude dela.

“Os convidados começaram a rir e eu fiquei com tanta raiva que não sabia o que fazer. Esperei seus pais estarem perto para dar uma bronca nele e ele disse que era uma brincadeira inofensiva”.

“Depois ele disse que eu estraguei o clima do casamento e o humilhei na frente dos pais. Passaram-se três dias com ele mal-humorado e agora ele veio me pedir para pedir desculpas pela minha reação”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, a opinião foi de que ele realmente ultrapassou todos os limites possíveis.

“Tirar sarro da noiva na frente de todos os amigos e familiares é cruel. Mesmo que a autoestima não fosse um problema para você”, comentou uma pessoa.

“As pessoas que se orgulham de sua honestidade ‘brutal’ valorizam apenas a honestidade e usam isso como forma de esconder a brutalidade de suas palavras”, finalizou outra.