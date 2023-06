‘Não foi uma brincadeira’, revela brasileiro que tatuou o Submersível Titan

Brasileiro tatua imagem do submersível Titan (Reprodução / Instagram)

Um tatuador brasileiro viralizou depois de tatuar uma imagem do Sumersível Titan, que implodiu durante visita aos destroços do Titanic, na perna de um cliente. Segundo o artista e o jovem tatuado, a intenção não foi brincar ou fazer piada com a situação, mas sim registrar o momento histórico e preencher um espaço na tatuagem.

Conforme publicado pelo G1, o tatuador Marcelo Venturini foi o responsável pela arte e contou que a decisão foi tomada junto ao cliente, Wilber Murilane, que compareceu ao seu estúdio na manhã da quinta-feira, 22 de junho, para uma nova sessão de seu projeto.

Wilber e Marcelo estão trabalhando em uma arte que cubra toda a extensão da perna, e o tema escolhido pelo cliente foi o fundo do mar. A ideia de tatuar o submersível veio diante da necessidade de cobrir um espaço em branco entre os desenhos.

“Foi coincidência. Ele me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, já era nossa intenção colocar um na arte. Na hora que fomos fazer o desenho acabamos tendo a ideia de colocar o Titan”, conta o cliente.

A intenção era homenagear

Apesar da onda de memes que inundou a internet após o desaparecimento do Titan durante uma expedição aos destroços do navio Titanic, Marcelo garante que a ideia não era comemorar o ocorrido, mas sim registrar um momento histórico.

“É uma história triste. Não é motivo de graça. Não estamos felizes com tudo o que aconteceu. Eu só precisava preencher o espaço e dei a ideia. A gente poderia ter colocado outro submarino ou uma caravela afundada, qualquer outra coisa. Mas devido ao que aconteceu, ele topou fazer”.

O tatuador ainda revela que a tatuagem foi feita no mesmo horário em que a Guarda Costeira norte-americana estimava ser o prazo final para o suprimento de oxigênio dentro do submersível.

Nos comentários da publicação, feita no Instagram de Marcelo, o trabalho do tatuador foi elogiado por seus seguidores.