Vídeo mostra como pode ter acontecido a implosão do Submersível Titan; veja

Na tarde desta quinta-feira, 22 de junho, a OceanGate confirmou a implosão do Submersível Titan, causando a morte dos cinco passageiros que seguiam em uma expedição turística para visitar os destroços do Titanic. Conforme informações divulgadas pela Guarda Costeira norte-americana, o veículo implodiu.

Até o momento, foi localizado um grupo de destroços que incluem a parte da frente do submersível, um cone localizado na frente do veículo e partes da cabine de pressão. No entanto, não se sabe ao certo o que causou a implosão do Titan, ou quando exatamente a embarcação implodiu.

Segundo informações do G1, as peças em questão foram localizadas a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic, e estavam a uma profundidade de aproximadamente 4000 metros.

No momento da implosão, um som forte deve ter sido gerado, e como os sonares e demais equipamentos de buscas não captaram este som é possível que a tragédia tenha acontecido antes mesmo do início das operações de busca e resgate.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre uma possível busca pelos corpos dos tripulantes devido ao local onde ocorreu a implosão.

Como ocorre uma implosão?

O processo de implosão é identificado quando um objeto, estrutura ou edifício entra em colapso ou desmorona de dentro para fora. Ela geralmente ocorre quando alguma estrutura é submetida a uma força maior do que a suportada.

Assim como o Titan, em 2017 o submarino argentino ARA San Juan também implodiu no fundo do mar, sendo que a implosão aconteceu quando a pressão externa do mar se tornou maior do que a pressão interna do submarino.

Até o momento não se sabe ao certo o que causou a implosão do submersível Titan.

Em um vídeo, que foi publicado nas redes sociais, é possível visualizar graficamente como pode ter acontecido o processo.

Na descrição, é possível ler: “Com o colapso causado pela pressão, o casco do submersível aquece imediatamente o ar em seu interior, chegando próximo a temperatura da superfície do sol e fazendo com que uma extremidade da embarcação se esmagada contra a outra. O processo completo dura aproximadamente 30 segundos”.

Assista:

Leia também: Submarino Titan: após detritos encontrados, empresa diz que passageiros morreram