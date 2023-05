Mulher é criticada por exigir que a irmã devolva o dinheiro que roubou dela

Uma jovem está sendo criticada pelos próprios pais após exigir que a irmã devolva todo o dinheiro que roubou dela enquanto era dependente química. Segundo o relato, publicado no Reddit, a mulher se recusa a ter qualquer contato com a irmã até que a dívida seja completamente paga.

Sem se identificar, ela conta que sua irmã é uma dependente química em recuperação. “Ela começou a ter problemas com drogas na época do ensino médio e as coisas foram piorando cada vez mais. Ela foi expulsa quando completou 18 anos e desapareceu por um longo tempo”.

“Ela só aparecia em casa para pedir dinheiro e, quando começamos a recusar, ela passou a roubar alguns pertences e até mesmo algum dinheiro de reserva que tinha em nossa casa. Em uma ocasião ela tentou roubar meu carro que estava estacionado na rua”.

“Por causa disso, cortei contato com ela quando ela tinha 20 anos, e aos 22 ela foi presa por porte de drogas e passou 3 anos na prisão. Ela foi liberada 2 anos atrás e agora está limpa”, conta a mulher.

Os pais a criticaram por sua decisão

Apesar de reconhecer o esforço da irmã para se manter longe das drogas, ela afirma que ainda não quer pensar em reconstruir seu relacionamento com ela, e ainda colocou uma condição para considerar isso.

“Ela me pegou metade do valor que roubou de mim e todo contato que tenho com ela é quando ela vem me entregar o dinheiro a cada semana”.

Mesmo com as quantias pagas pela irmã e com o reconhecimento dela de que a jovem está “retomando sua vida”, ela pretende recuperar o valor total, o que não agradou seus pais.

“Minha mãe ligou dizendo que minha irmã está deixando de comer para me entregar dinheiro extra e disse que eu preciso parar de pedir o dinheiro de volta. Eu não vou fazer isso e ainda que ela pague toda a dívida eu ainda posso decidir não me reconectar com ela, o que meus pais dizem que é manipulador da minha parte. Estou errada?”.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em agir desta forma.

“Sua irmã roubou de você e você tem o direito de se manter afastada dela e querer seu dinheiro de volta”, comentou uma pessoa.

“Se ela roubou de você, é dever dela te pagar”, finalizou outra.