Mulher se sente pressionada a convidar a cunhada tóxica para um evento familiar

Uma mulher está passando por um pequeno estresse com sua sogra. Desabafando no Reddit, ela revelou que não quer convidar a cunhada para um evento familiar, mas a mãe de seu marido está insistindo no convite.

Sem se identificar, a mulher conta que o marido receberá um prêmio importante na empresa em que trabalha e, para comemorar, ela decidiu fazer um pequeno evento em um restaurante próximo de sua casa.

“Seremos nós, a mãe dele e alguns amigos mais chegados. Vamos a um restaurante para celebrar após a entrega do prêmio”, revela.

“Eu não convidei a irmã dele porque não temos contato, ela tem um comportamento tóxico. A mãe dele não gostou quando soube disso e está insistindo para eu convidá-la”, revela a mulher.

Ela não quer entrar em um acordo

Seguindo seu relato, a mulher conta que a irmã de seu marido tem um comportamento tóxico e sempre acaba comprometendo os eventos familiares.

“Ela arruinou todos os momentos importantes da vida do meu marido, aniversários, formaturas, o nascimento do nosso filho e todas as outras coisas. Está sempre arrumando briga com a gente e colocando minha sogra contra nós”.

Leia também: Jovem paga quase R$ 1,5 mil por bolo e recebe este ‘grande pesadelo’ de 4 andares

“Todos estes eventos estão relacionados a lembranças ruins por causa do comportamento dela e da minha sogra a defendendo, então não a quero por perto”.

“Agora, para a cerimônia de premiação, minha sogra está exigindo que eu a convide e disse que não irá se não convidarmos minha cunhada. Estou tão exausta desse drama que quase a mandei se lascar e não aparecer. O que eu faço?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela sabe exatamente o que fazer diante da situação.

“Eu não cairia na chantagem emocional da sua sogra. Vocês sabem o que vai acontecer se sua cunhada estiver por perto”, comentou uma pessoa.

“Diga para sua sogra que aceita o fato de ela não estar presente. Isso é sobre seu marido, não sobre a irmã dele”, finalizou outra