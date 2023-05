Madrinha é expulsa de casamento por estar tentando engravidar

Uma jovem inconformada decidiu tomar uma decisão em relação a sua melhor amiga depois de ser “desconvidada como madrinha” do casamento da amiga. O motivo da noiva: ela chamaria muita atenção pois estará grávida na data do casamento.

Sem se identificar, a madrinha em questão levou o caso ao Reddit para receber a opinião de outras pessoas que utilizam a plataforma.

Ela então explica que conhece a amiga desde os sete anos de idade, e que sempre comentaram sobre serem as madrinhas uma da outra. “Ela me chamou para ser sua madrinha e eu aceitei, mas então, durante um café com nossos companheiros, ela retirou o convite por saber que eu e meu marido estamos tentando ter um bebê”.

“Eu fiquei extremamente magoada e precisei sair da mesa por um instante, e quando voltei soube que ela disse para o meu marido que eu reagiria dessa forma. Eu então fiquei sabendo que ela queria que nós fossemos apenas como seus convidados”, revela a mulher.

“Depois disso ela continuou repetindo que a principal razão para isso é o fato de que eu poderei estar grávida e que isso seria uma distração no dia de seu casamento. Ela ainda disse que é o único dia em que tudo será sobre ela e que a madrinha estar grávida é o mesmo que ofuscar a noiva”.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ela e o companheiro deram uma série de sugestões para os noivos, mas todas foram recusadas para que ela “não ofusque a noiva”.

Apesar disso, ela ainda disse que a amiga insistiu para ela programar a despedida de solteira, algo que ela se recusou a fazer já que não é mais uma das madrinhas.

“Para reforçar, eu não estou grávida. Toda essa decisão é sobre uma hipótese de eu estar grávida em seu casamento. O que nos deixou ainda mais confusos! Ela foi minha madrinha e eu nunca pensei em excluí-la do meu casamento por um motivo como esse”.

Leia também: Homem é criticado por se recusar a emprestar o carro para a irmã usar em seu casamento

Para os usuários do Reddit, ela deve reconsiderar sua amizade com a noiva.

“Antiga melhor amiga, antiga amiga. Você definitivamente não tem espaço na vida da noiva”, comentou uma pessoa.

“Tirando o fato de que excluir alguém de seu casamento é algo ridículo, fazer isso com base em uma gravidez hipotética é pior ainda!”, finalizou outra.