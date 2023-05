Noiva fica chocada com declaração da sogra: ‘Diz que será a rainha do meu casamento’

Uma noiva ficou furiosa ao ouvir sua sogra afirmar que será “a rainha do casamento” em seu grande dia. Segundo ela, o relacionamento com a mãe de seu noivo é bom e as declarações feitas pela mulher foram inesperadas.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva usou o Reddit para desabafar e pedir orientação a outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que está frustrada com as atitudes de sua sogra: “Uma coisa que me deixou frustrada foi o fato dela tentar me ofuscar no meu casamento. Enquanto minha mãe vai com um vestido azul marinho, minha sogra está pretendendo usar um vermelho chamativo”.

“Além disso, quando me mostrou o vestido que ela comprou sem ter a minha aprovação ela fez questão de dizer que sua intenção é ser a rainha do dia”.

Outras atitudes a deixaram desconfortável

Segundo a noiva, outras atitudes da sogra contribuíram para ela se sentir desconfortável com a situação, entre elas a forma como ela escolheu o vestido da filha adolescente.

“Ela comprou um vestido branco para a minha cunhada de 15 anos! Isso aconteceu especificamente depois que ela, minha cunhada, eu e meu noivo discutimos que ela não poderia usar um vestido branco! Ela também se fingiu de organizadora do nosso casamento para contratar um fotógrafo sem o nosso consentimento e queria fazer o mesmo com o bolo”.

“Quando começamos a planejar ela também queria que nós reservássemos o mesmo lugar onde ela se casou, mas nós não caímos nessa. Ela age como se fosse o seu casamento, estou ficando doida com isso”, finalizou a noiva.

Leia também: Noiva é criticada por ignorar a saúde do cunhado e priorizar o detalhes do casamento

Em apoio, diversos comentaristas ofereceram sugestões sobre como ela pode contornar a situação.

“Apenas a observe durante o casamento e fique certa de que ela está andando na linha. Uma madrinha ou um familiar podem ficar de olho nela para você”, comentou uma pessoa.

“Existe apenas uma rainha do dia em um casamento e ela está de branco se casando com o noivo”, finalizou outra.