“Sou doida em odiar minha sogra?” questiona jovem sobre a mãe do companheiro

Uma mulher movimentou o Reddit depois de afirmar sentir “um ódio verdadeiro e profundo” por sua sogra. Para ela, as atitudes da mãe de seu marido são completamente “doentias” e “sem noção”.

Sem se identificar, ela relata que está há 15 anos junto de seu marido e que desde sempre teve sentimentos ruins em relação a sogra. Os motivos foram listados em um longo desabafo.

“Ela faz os filhos se sentirem culpados por qualquer coisa que a deixe triste e se vitimiza por tudo. Depois afirma que é uma mãe ruim e que poderia fazer melhor”.

“Além disso, ela também não sabe respeitar limites, principalmente no que diz respeito à nossa casa. Quando está em nossa casa ela sempre fala com meu marido em seu idioma nativo, o que eu não entendo de forma alguma, e insiste em morar com a gente, o que eu me recuso a aceitar. Então sei que ela fica reclamando de mim em seu próprio idioma para eu não entender nada.

Ela tem uma lista de motivos!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que existem muitos outros motivos para odiar sua sogra e que poderia passar horas descrevendo suas razões, mas que as coisas pioraram ainda mais agora que ela tem um bebê recém-nascido.

“Ela fuma bastante e eu sou extremamente protetora com meu filho, principalmente quando pessoas fumantes tentam pegá-lo. Ela sempre tenta e eu sempre me recuso a deixar, depois ela fica tentando encostar nas mãos dele com as mãos sujas de cigarro! Estou exagerando em me incomodar com isso”?

“Eu entendo que ela acredita que se ficar longe do filho ele nunca mais vai vê-la, mas ela está doente por atenção! Para fechar com chave de ouro, ela se mudou de volta para nossa cidade por querer ficar perto de seus netos, mas só se faz de vítima a todo momento. Eu estou ficando doida ou tem algo errado?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente não está exagerando.

“Não é exagero, você não está doida”, comentou uma pessoa.

“Você não está doida, ela só está tentando chamar atenção com esse papo de vítima”, finalizou outra.