Organizadora de casamento relata uma das situações mais estranhas que já presenciou

Uma organizadora de casamentos decidiu compartilhar no Reddit uma história inusitada, e estranha, que presenciou em uma das festas que aconteceram em seu espaço. Segundo ela, a mãe do noivo decidiu “ocupar o lugar da noiva” durante a comemoração.

Sem se identificar, a mulher conta que o casamento em questão foi organizado para receber 85 pessoas no jantar e 150 na festa após o jantar, o que por si só já foi estranho para ela. “Normalmente os noivos convidam apenas os familiares para o jantar, mas quando o serviço começou eu percebi o que estava acontecendo”.

“Era tudo sobre a mãe do noivo. Enquanto a noiva parecia uma introvertida e quieta, o novo parecia animado e simpático. A noiva estava com um lindo vestido branco, mas foi ofuscada quando a mãe do noivo apareceu em um vestido branco. Foi estranho”.

“Para completar, ela ainda ficou o tempo todo ao lado do filho, cuidando dele e a cada cinco minutos perguntando se ele estava se sentindo bem. Ela também agiu de forma extremamente rude com os funcionários”.

Ela percebeu outras ações preocupantes

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a mãe do noivo ainda realizou alterações de última hora que pegaram o casal desprevenido, como alterar o serviço de buffet para um jantar chique e alterar completamente a carta de vinhos.

“As coisas complicaram ainda mais na hora dos discursos e brindes. O pai do noivo, diversos amigos de infância dele e irmãos fizeram vários brindes e ninguém do lado da noiva pode fazer. Descobrimos que isso aconteceu porque a mãe do noivo foi quem pagou o casamento”.

“Durante o seu discurso, o noivo ficou vários minutos falando sobre como sua mãe era a mulher mais linda da face da terra. Todo o contexto desse casamento me deixou incomodada e achei que foi realmente estranho”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, a sensação foi a mesma.

“Aposto que em algum tópico do Reddit a noiva deve ter contado esse caso ou reclamado da sogra”, comentou um.

“Espero que a noiva goste de ser a segunda mulher de seu marido”, comentou outro.

“A noiva tem que sair correndo!”, finalizou uma terceira.