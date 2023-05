Noiva fica surpresa ao saber que a mãe do noivo poderá não aparecer no casamento

Uma noiva ficou completamente surpresa ao ouvir que sua sogra pode não comparecer ao casamento dela. Faltando dois dias para a celebração, a mãe do noivo disse que pode não comparecer ao casamento pelo simples fato de não ter acompanhado a noiva na escolha de seu vestido e dos buquês das madrinhas e familiares.

Conforme relato publicado pelo The Mirror, o caso foi originalmente compartilhado no Reddit onde a noiva demonstrou preocupação com a atitude de sua sogra.

Segundo ela, ao longo do planejamento ela fez todo o possível para incluir sua sogra e cunhada no processo e as convidou para diversas degustações e eventos de escolha, mas elas sempre recusaram.

“Meus pais estão pagando grande parte do casamento e a atitude deles foi de confiar na gente e nos ajudar. Já minha sogra, faltando 2 dias para o casamento, está afirmando que não vai por não ter ido comprar os vestidos comigo! Eu não queria ela lá! Queria minha melhor amiga e minha mãe comigo, ela não tinha direito de exigir isso”, conta.

A noiva precisou tomar uma decisão

Seguindo com seu relato, a noiva conta que em todos os momentos que tentou incluir a sogra nos preparativos ela percebeu que a mãe do companheiro queria tudo do jeito dela ignorando seus desejos.

“Tinha que ser tudo do jeito dela ou ela não ia vir. Ela envolveu até meu cunhado e ele também começou a dizer que o excluímos dos preparativos”.

“Meu noivo não tem um bom relacionamento com a mãe e ficou ao meu lado. Quando ele me defendeu ela mudou de postura e disse que está vindo para o casamento. Apesar disso, estou magoada por ela usar essas táticas de controle para conseguir suas vontades”.

Leia também: Organizadora de casamento relata uma das situações mais estranhas que já presenciou

Para os usuários do Reddit, a melhor coisa que ela pode fazer é se manter firme em suas decisões.

“Não desista de suas vontades! Da próxima vez que ela disser que não vai, diga que a escolha é dela”, comentou uma pessoa.

“Eu teria dito a ela que ninguém a está forçando a ir! Quer ela venha ou não, o casamento vai acontecer”, finalizou outra.