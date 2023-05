Mulher tenta convencer o marido sobre o verdadeiro significado da tatuagem dele

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de ver a mais nova tatuagem de seu marido. Segundo ela, o desenho escolhido por ele claramente coloca as mulheres em uma posição desconfortável.

De forma anônima, a mulher decidiu desabafar e pedir a opinião de outras pessoas após seu marido tatuar uma mulher com os seios expostos em uma suposta homenagem para seu pai, que faleceu recentemente.

“O pai do meu marido morreu pouco tempo atrás e ele e seus irmãos decidiram fazer uma tatuagem em sua homenagem. O desenho que eles escolheram foi uma figura feminina com estilo vintage, de seios de fora e empinados para a frente. Completamente sem sentido”, afirma.

“Eu sou feminista e meu marido sabe disso, então não se surpreendeu quando eu levantei a problemática dessa tatuagem objetificar e sexualizar o corpo feminino. Aparentemente, para ele, o desenho é uma celebração da figura feminina. Mesmo dizendo que não concorda com a minha opinião, ele se dispôs a cobrir a tatuagem por mim”.

Ele concordou em cobrir o desenho

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o marido concordou em cobrir o desenho, mas segue mantendo a tatuagem da mesma forma sem ter planos de fazer a cobertura.

“Sempre que vejo essa tatuagem eu me sinto incomodada e quando perguntei quando ele pretende cobrir o desenho ele simplesmente disse que não sabe”.

“Ele então tentou argumentar que o movimento pin up foi um movimento de empoderamento feminino e não de tornar as mulheres um objeto sexual, mas eu não consigo concordar e ver as coisas dessa forma. Sempre que olho penso que a tatuagem foi feita para o prazer masculino”.

“Estamos planejando nossos filhos e eu não quero que meus pequenos vejam uma coisa dessas em um homem em quem confiam suas vidas. Eu devo ignorar e seguir em frente? Sou errada em pedir que ele cubra o desenho?”, questiona.

Entre os usuários do Reddit, a mulher deve seguir com seu posicionamento.

“Eu realmente não creio que ele disse que não reparou que a mulher do desenho estava com os seios expostos”, comentou uma pessoa.

“Os argumentos dele são mentirosos, basta pesquisar”, finalizou outra.