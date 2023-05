‘Não é dono dela’, diz noivo ao ser criticado por não pedir a mão da noiva ao padrasto

Um homem recorreu ao Reddit para relatar seus sentimentos em relação ao padrasto de sua noiva. Segundo ele, o padrasto da amada apareceu na porta de sua casa para cobrar o motivo dele não ter pedido permissão para se casar com a jovem.

Sem se identificar, o jovem conta que que namora com sua noiva, Serenity, desde que estavam no colegial e que os problemas dela com o padrasto são recorrentes. “Quando ela e sua irmã eram crianças o pai delas teve um problema cardíaco súbito e acabou falecendo. A mãe dela se casou novamente menos de um ano depois e instantaneamente o cara adotou a irmã mais nova dela e tentou fazer o mesmo com ela, mas ela se recusou a aceitar”.

“Desde então, ele passou a fazer de tudo para apagar as memórias do pai dela, tirou fotos e porta-retratos dele e a forçou a tratá-lo como seu pai em atividades escolares e do bairro. Mesmo assim, muitas pessoas sabiam dos sentimentos dela em relação ao padrasto”.

“Quando começamos a namorar, ela me disse que não o considera parte de sua família e explicou em detalhes todas as coisas que ele fez. Ele até mesmo tirou fotos do pai dela de molduras escritas ‘Pai’, que estavam em seu quarto, e colocou umas dele no lugar”, revela o jovem noivo.

Ele foi surpreendido!

Seguindo com seu relato, o homem conta que quando mudou para uma casa acompanhado de sua companheira, eles logo começaram a conversar sobre um possível noivado, e decidiram que não teriam um “noivado a moda antiga”.

“Ela me disse que não queria que eu pedisse a permissão do padrasto dela e eu disse que eu nunca faria isso e que planejaria algo especial. E foi o que eu fiz”.

“Depois que anunciamos o noivado nas redes sociais as coisas ficaram um inferno. A mãe dela ficou irritada e disse que eu tinha obrigação de contar a eles o que eu estava planejando e, um belo dia, o padrasto dela simplesmente apareceu na nossa porta, mesmo morando a 5 horas de distância”.

“Ele perguntou o que eu estava pensando ao pedir sua filha em casamento sem ter sua permissão, e eu disse a ele que ele não é dono dela. Além disso, disse que a tradição é pedir a mão da noiva ao pai dela, e que o pai da minha noiva morreu quando ela era criança. Depois bati a porta na cara dele e ele foi embora, mas estamos sendo atacados por toda família dela pela forma como eu reagi a atitude dele”, conta o noivo.

Para os usuários, mesmo que o homem fosse pai da noiva, o noivo não agiu errado.

“Você agiu corretamente. Mesmo que ele fosse o pai dela ele é extremamente tóxico”, comentou uma pessoa.

“Sua noiva nunca o considerou como parte da família, então você não precisava pedir a permissão dele. A atitude dele, por outro lado, é um grande sinal de alerta para vocês”, finalizou outra.