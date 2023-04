Noiva proíbe o melhor amigo do noivo de comparecer ao casamento

Um noivo decidiu usar o Reddit para desabafar e pedir opinião sobre a decisão de sua companheira. Segundo ele, a noiva proibiu seu melhor amigo de ir ao casamento caso ele não siga o código de vestimenta imposto para a ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, o noivo conta estar preocupado com a reação de seu melhor amigo desde que soube sobre o rígido código de vestimenta imposto pela noiva.

Em seu relato, ele conta que seu melhor amigo, Taylor, tem uma forma única de se vestir e se expressar, chegando até mesmo a usar um vestido no baile de formatura da escola.

Por saber do histórico do melhor amigo de seu noivo, a noiva conta que o chamou para conversar e explicou que deseja ter um casamento “tranquilo, calmo e minimalista para não despertar questões de ansiedade e incomodar seu TDAH”.

“Eu conversei com Taylor assim que soube sobre o código e compartilhei com ele as preocupações da minha noiva, ele apenas me questionou se eu esperava que ele aparecesse com um vestido branco. Na hora nós rimos e eu disse a ele que ele precisava prometer que seguiria o código de vestimenta e usaria um smoking preto”, conta.

Ele foi mais duro do que pretendia ser

Seguindo seu relato, o noivo conta que na hora acabou deixando o nervosismo tomar conta e foi mais duro do que pretendia ao conversar com o amigo.

“Fiquei nervoso e acabei exagerando ao dizer a ele para ‘ser homem e agir conforme sua idade’. Disse algumas coisas estúpidas sobre ele acabar se tornando a piada do momento se não seguisse o código”.

“Na hora ele disse que não tinha problemas com isso, mas depois recusou o convite para o casamento. Ele diz que está tudo bem, mas isso está me incomodando. Eu amo meu amigo e sei que ele tem um gênio difícil. Meus familiares estão todos revoltados por ele não estar lá, e nossos amigos estão em profundo silêncio”.

Para os usuários do Reddit, ele poderia ter abordado a situação de outra forma.

“Você poderia apenas ter dito que era importante para sua noiva que ele respeitasse o código de vestimenta. Dizer a ele para ‘ser homem’ foi rude, mesquinho e cruel”, comentou uma pessoa.

“Se eu fosse seu amigo não iria ao seu casamento e te faria assumir a responsabilidade por ser um amigo horrível”, comentou outra.

“Você se revelou como alguém que não respeita seu amigo da forma como ele é, assim como sua noiva também o faz”, finalizou uma terceira.