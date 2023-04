Noiva se irrita após a irmã se recusar a comparecer ao seu casamento

Uma noiva decidiu desabafar no Reddit depois de descobrir o motivo pelo qual a irmã se recusa a comparecer ao seu casamento. Magoada, ela teme que a situação pode ser um divisor de águas no relacionamento entre as duas.

Sem se identificar, a mulher de 30 anos conta que sua irmã, de 28, sempre teve um bom relacionamento com ela. No entanto, diante da proximidade do seu casamento as coisas estão ficando complicadas.

“Meu casamento será neste ano e mesmo sem ter problemas com crianças nós decidimos não permitir a presença de crianças menores de 10 anos. Essa decisão foi praticamente pela capacidade do local”.

“Minha sobrinha tem 6 meses e, perto do casamento, já terá completado 1 ano. Por causa disso a minha irmã exigiu que ela possa levar a filha ao casamento, mas eu fui firme na minha decisão e disse que não. Por causa disso, ela disse que não vai ao meu casamento”.

Ela teme que as coisas entre as duas possam se complicar

Diante da reação da irmã, a mulher ficou completamente inconformada já que amigos e familiares que também são pais de crianças pequenas estão se organizando para ter uma babá no dia do casamento.

“Eu até mesmo ofereci para colocar minha irmã em contato com alguns amigos que têm babás de confiança, mas ela recusou”, conta.

“Perdi a paciência com ela e disse que ela não pode ao menos fazer um esforço para estar no meu casamento e que além disso, antes da restrição com crianças, ela também demonstrou sua falta de interesse ao não aceitar ser minha madrinha”.

“Ela está se recusando a falar comigo e meus pais pediram para eu me desculpar com ela. Além disso, ela também poderia deixar a filha com os pais do marido dela, isso não seria um verdadeiro problema”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve estar ciente dos riscos que assumiu ao ter um casamento sem filhos.

“Você está errada! Ao ter um casamento sem crianças você assume o risco de que pessoas importantes para você podem não comparecer por serem pais”, comentou uma pessoa.

“Você pode ter um casamento sem filhos e sua irmã pode escolher não comparecer. Você está errada por ficar irritada com isso”, finalizou outra.