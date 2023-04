Sogra revolta nora ao aparecer no casamento usando um vestido branco

Uma noiva ficou completamente chocada quando sua sogra apareceu no casamento utilizando um vestido branco. Inconformada, ela compartilhou no Reddit como resolveu a situação com a mãe de seu marido.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva, que permaneceu anônima, conta que até mesmo os demais convidados comentaram sobre a ousadia da mãe do noivo, que chegou ao casamento usando um vestido branco semelhante a um vestido de noiva.

“Disse para mim mesma que não ia deixar isso estragar minha noite. Eu pretendia seguir esse plano até que, durante a recepção, eu deixe escapar um ‘Como vai a festa, noiva número 2?’ e segui me divertindo pelo resto da noite. Ninguém mais ouviu por causa da altura da música, mas minha mãe e uma amiga comentaram que ela ficou inconformada com a minha declaração e quis ir embora mais cedo”, revela.

“Ela não foi embora, mas consegui ver a raiva em seus olhos sempre que a cruzava pela festa”.

A noiva não deixou barato

Seguindo com seu relato, a noiva conta que no final da festa os sogros decidiram sair de fininho, mas sua mãe reparou e fez ela ir atrás deles.

“Eles poderiam ao menos ter agradecido meus pais por pagarem mais da metade do casamento, eles se esforçaram para fazer esse dia acontecer enquanto meus sogros vieram apenas como convidados regulares”.

“Gostaria de não ter ido atrás deles porque minha sogra e meu marido entraram em uma grande briga por causa do vestido branco dela. Quando ela me viu ela gritou dizendo como eu ousava chamar ela de noiva número dois sendo que ela casou apenas uma vez”.

“Meu marido ficou ao meu lado e ela ficou furiosa. Talvez ela apenas não soubesse sobre usar branco no casamento de outras pessoas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a escolha da sogra foi muito bem pensada.

“Ela sabia que não pode usar branco em um casamento e assumiu o risco”, comentou uma pessoa.

“Foi um jogo de poder, uma tentativa de mostrar que ela ainda é a principal mulher na vida do filho. Ela queria que ele fizesse você pedir desculpas, mas ele a repreendeu”, comentou outra.