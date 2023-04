Mulher se irrita ao encontrar a sogra dormindo em sua cama

Uma mulher ficou completamente inconformada ao encontrar a mãe de seu marido dormindo na cama do casal. Apesar dos pedidos para a sogra não entrar na suíte do casal, a mulher insistiu em tirar suas sonecas diárias na cama deles.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Mumsnet pela mulher, que, de maneira anônima, pediu dicas sobre como evitar que a sogra entre em seu quarto.

“Estou de licença maternidade e uma vez por semana minha sogra vem cuidar do meu bebê por algumas horas”.

“Eu venho dormindo na cama ao lado do berço do nosso filho e meu marido na nossa suíte, que praticamente se tornou um segundo berçário, fazendo minha sogra se sentir a vontade para entrar nele sempre que tem a oportunidade”.

“Ela diz que precisa colocar o bebê para dormir, mas o horário que ela entra não bate com o horário dele dormir. Não me importo dela entrar ocasionalmente para pegar algo que meu filho esteja precisando, mas ela tem que entender que só pode entrar quando for necessário”, revela.

Ela foi avisada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a sogra chegou a ser avisada para não se deitar na cama do casal ou espalhar itens do quarto do bebê pela casa. Mas ainda assim suas atitudes incomodaram a nora.

“Outro dia ela me tirou do sério. Meu filho estava cochilando quando ela chegou, eu estava na cozinha e o vi chorar pela babá eletrônica. Quando entrei no quarto, ela estava deitada na cama olhando diretamente para ele’.

“Eu pensei que ela estava na sala de estar! Quando me viu ela deu um grito assustado e eu irritada a questionei sobre estar ali. Meu marido também ficou magoado e pediu a ela para ir embora”.

“Ela disse que o bebê já estava acordando, mas eu me sinto uma adolescente precisando dizer para minha sogra que quero respeito sobre o meu espaço, principalmente meu quarto”.

Para os usuários do Mumsnet, ela está certa em sua atitude diante do comportamento estranho da sogra.

“Isso é estranho! Não a deixe sozinha na sua casa”, comentou uma pessoa.

“Ela vê isso como uma cama de hóspedes para quem está no quarto do bebê”, comentou outra.

“Não é o seu quarto especificamente! Vocês estão dormindo no quarto do bebê, então se não está feliz com a ajuda dela, procure uma ajuda paga”, finalizou uma terceira.