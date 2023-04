Mãe é acusada de amaldiçoar a filha ao escolher nome com motivo floral

Uma mãe foi fortemente criticada por sua cunhada após revelar que escolheu um nome com tema floral para sua filha. Para a tia da criança, ela está “amaldiçoando o bebê” antes mesmo de nascer.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe da criança ficou completamente enfurecida com a opinião da cunhada e decidiu desabafar na internet depois de descobrir que o nome da filha foi parar em um fórum de discussão sobre nomes de bebês.

No Reddit, ela revelou: “Eu tenho uma cunhada bem mais nova do que eu e, como hobby, ela administra um fórum de discussão sobre nome de bebês”.

“Acabei de ter minha filha, mas ela definitivamente não me apoiou na escolha do nome. Não é algo estranho e nem fora do comum. É apenas tradicional. Não quero compartilhar por motivos de privacidade, mas pense em um nome tradicional relacionado com plantas”, conta a mãe.

O nome foi discutido na internet

Seguindo com seu relato, a mãe conta que o nome foi publicado pela cunhada e acompanhado por uma série de criticas ridicularizando sua escolha.

“Ela disse que eu estava amaldiçoando minha filha com um nome ‘terrível e embaraçoso’. Eu só soube disso porque meu marido mencionou o fórum para mim e eu fui buscar para conhecer mais. Todos os comentários estavam reprovando minha escolha”.

“Fiquei magoada porque meu sogros são católicos e escolhi esse nome porque também é considerado um nome santo. Eu enviei a ela um e-mail demonstrando meus sentimentos e dizendo que ela não tinha o direito de compartilhar o nome da minha filha e que isso foi ridículo da parte dela. Posso até ter exagerado, mas estou emotiva com a privação do sono e a amamentação”, revela.

Entre os comentários, diversas pessoas se mostraram a favor dela enquanto outras tentaram adivinhar o nome.

“Sua cunhada é que agiu errado aqui”, comentou uma pessoa.

“Eu pensei no nome Hyacinth!”, chutou uma pessoa enquanto outra disse: “Rose ou Philamena”.