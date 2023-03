Homem arruína pedido de casamento por não gostar do momento em que foi feito: ‘Fiquei bravo’ (Reprodução/Freepik)

Um homem contou ter arruinado a proposta de casamento, pois achou o momento desproporcional devido ao verdadeiro motivo da comemoração. Ele teria impedido o cunhado de propor a parceira, após ter se irritado. O relato foi feito no Reddit, por meio do usuário u/ItsNotMyPartyOrYoursh.

“Minha namorada acabou de comprar uma casa e está muito animada. Ela convidou uma tonelada de pessoas para uma festa de inauguração. Ela colocou muito trabalho em tudo. A casa parecia incrível e a comida deliciosa”, iniciou o relato.

“Logo após o jantar, enquanto minha namorada estava pegando a sobremesa, o irmão dela pediu a namorada em casamento. Fiquei bravo porque ele invadiu o evento da minha namorada, para o qual ela trabalhou tanto. Antes que ela pudesse responder, eu disse a ele para se sentar e parar de ser tão rude e desrespeitoso com sua irmã. Ele ficou bravo, mas sua parceira parecia tão envergonhada. Então acabaram saindo”, continuou.

Defesa na plataforma

De acordo com o autor do relato, o clima do evento mudou imediatamente. Após o término do evento, o desentendimento se estendeu ainda mais.

“A festa ficou muito estranha depois disso. Muita gente saiu cedo. A mãe da minha namorada ficou furiosa comigo, porque queria que o filho parasse de viver no pecado e eu estraguei tudo. Minha namorada disse que eu era doce, mas não precisava fazer isso. O irmão dela me mandou uma mensagem me chamando de idiota”, finalizou.

No Reddit, diversos usuários defenderam a atitude do autor do relato.

“É simplesmente rude começar a roubar eventos para sua proposta de casamento. ‘Ai, minha irmã comprou uma casa nova? Situação perfeita para garantir que gira em torno da minha proposta’. Seu cunhado soa como um pão-duro que pensou que poderia se safar. Ele normalmente tem esse direito?”, criticou o comentário, sendo o mais votado da plataforma.

