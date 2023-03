Homem dá a namorada cesta com itens que ela evitou durante gravidez e é duramente criticado por sogros (Reprodução/Pixabay - Bruno /Germany)

Um homem relatou ter sido criticado pelos sogros logo após comprar uma cesta à sua namorada. De acordo com ele, os itens eram compostos por coisas evitadas pela parceira durante o período da gravidez. Após ela ter dado à luz, ele imaginou ser um presente positivo. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/imadadmfssss.

“Me tornei pai há um mês. Por isso estou postando às 4 da manhã. não consigo dormir. Engravidei minha namorada com quem eu morava. Seus pais nunca realmente me aprovaram depois disso”, desabafou o rapaz no início do relato.

“Quando a trouxe para casa após o parto, seus pais vieram conosco. Paguei uma amiga minha para comprar um monte de coisas que ela não poderia ter durante a gravidez colocá-las em uma cesta. Alguns itens notáveis foram sushi, uma garrafa cara de seu vinho favorito e uma máquina de café”, continuou.

Homem recebe críticas dos sogros pelos itens na cesta

De acordo com o autor do relato, ele sabe que sua namorada sente falta de consumir algumas coisas, haja vista a necessidade de evitá-las durante seu período de gestação. Uma das coisas pensadas por ele foi a bebida.

“Sei que ela sente falta de tomar um copo de vez em quando. Ela tem sido especialmente forte quando recebi meus amigos para assistir esportes e tomamos algumas cervejas. [Minha namorada] também adora café e não sei dizer como ela conseguiu trabalhar por oito meses sem ele. Então me senti mal e esbanjei”, justificou.

Assim que os sogros do rapaz viram a cesta com os itens, o criticaram duramente. Os pais da namorada o acusaram de ser sem educação e alertaram sobre a possibilidade de o leite materno ter contato com o álcool.

“Eu disse que fiz minha pesquisa e eles afirmaram ser imaturo dar álcool a uma mulher que acabou de dar à luz”, finalizou.

