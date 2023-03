Irmãs têm grande briga após anunciarem a gravidez ao mesmo tempo

Duas irmãs se envolveram em uma grande discussão depois que decidiram anunciar sua gravidez ao mesmo tempo. Enquanto uma delas planejou todo o momento para contar a família sobre a chegada de seu primeiro filho, a outra aproveitou o momento e anunciou que está a espera do segundo.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que está grávida de três meses, afirmou que há anos tentava engravidar de seu segundo filho, passando por momentos complicados que levaram a duas perdas gestacionais. Contando sua história no Reddit, ela se questiona se agiu certo na forma como contou a novidade.

Com a gravidez confirmada, ela decidiu contar a notícia para a família durante um jantar em família, mas foi surpreendida quando sua irmã anunciou que está a espera de seu primeiro filho.

“Tentamos nosso segundo filho há dois anos e meio. Passei por duas perdas gestacionais, mas acabamos contando somente sobre a primeira. Estou grata por estar grávida de três meses e ansiosa para contar a todos”.

“Na sexta-feira tivemos um jantar em família com a minha irmã, seu companheiro e nossos pais. Decidimos aproveitar a ocasião para contar a novidade. Então decidi que contaria quando a sobremesa fosse servida. Estava preocupada com as emoções que isso poderia causar em nós”, conta a mulher.

“Acontece que, apenas depois de nos sentarmos, minha irmã anunciou que está a espera de seu primeiro filho. Fiquei emocionada e a parabenizei e, quando me acalmei, achei que seria uma boa ideia contar que também estou grávida e que nossos bebês terão apenas 1 mês de diferença. Minha irmã ficou feliz, mas saiu logo após o jantar e não voltou para a sobremesa”.

Ela foi acusada de querer chamar a atenção

Segundo a mulher, tudo parecia normal até que, dias depois, recebeu uma ligação de sua irmã a criticando por ter “roubado o anúncio” de sua gravidez.

“Ela disse que por mais feliz que tenha ficado por mim, sentiu que eu agi de forma errada por tirar a exclusividade do momento dela pois não tive que dividir o anúncio com ninguém quando contei sobre a chegada do meu primeiro filho”.

“Eu não queria me desculpar por achar que não agi errado, mas ela disse que não achava que eu estava verdadeiramente feliz por ela por não deixá-la viver aquele momento. Eu não vi dessa forma e achei que estava compartilhando alegria ao invés de roubar a alegria dela”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas que leram o relato, nenhuma das duas está errada nessa situação.

“Você poderia ter esperado outro dia para contar e não acho ruim ela querer estar no centro das atenções em sua primeira gravidez. Como ela disse, é o primeiro filho dela e ela queria que isso fosse um momento a ser celebrado”, comentou uma pessoa.

“Essa sede por atenção está saindo do controle! Sua irmã não merece ter um dia todo de atenção por estar grávida! Todos estão felizes e isso é o que deveria importar, não o ciúme dela por você também querer comemorar uma gravidez”, finalizou outra.