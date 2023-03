Sogra insiste para ter um neto e a resposta da nora a deixa enfurecida

Representação Image by rawpixel.com (rawpixel.com / Ake)

Uma mulher está cada vez mais furiosa com as atitudes da mãe de seu companheiro que os cobra constantemente para ser avó. Irritada com a atitude da sogra, ela decidiu se vingar da mulher de uma forma completamente inesperada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher evitou contar a sogra sobre seus problemas de fertilidade e isso acabou gerando um grande desconforto depois que ela passou a receber diversas cobranças para ter um filho. Levando sua história ao Reddit ela conta:

“Tudo aconteceu durante um jantar de família. Minha sogra começou a perguntar ao meu marido sobre quando teremos um filho e ele pediu para ela parar com esse assunto, o que ela prontamente ignorou!”, conta a mulher.

“Eu me segurei durante a maior parte do evento, mas teve uma hora que eu não consegui mais. Virei para ela e a questionei sobre o que ela queria saber sobre a nossa vida sexual. O tipo de proteção que usamos, quais posições já tentamos e quais brinquedos incluímos na nossa rotina”, revela.

“Depois disso eu comecei a listar tudo e posso ter exagerado ao usar uma linguagem definitivamente inapropriada para uma mesa de jantar, principalmente ao terminar com um ‘talvez seja melhor você assistir para ter certeza de que fazemos tudo certo’”.

Todos se enfureceram com ela!

Após a explosão da mulher durante o jantar de família, a maioria dos presentes decidiu criticá-la por sua atitude, assim como também criticaram seu companheiro que “permitiu que ela falasse desta forma”.

“Minha sogra mandou uma mensagem para o meu marido dizendo que ‘sabe’ que eu sou o motivo dela não ter netos e que está desapontada por ele continuar casado comigo”.

“Disse também que netos são um direito básico mesmo que sejam apenas parcialmente biológicos, o que ainda a faria amá-los de alguma maneira e ‘transformá-los’ em ‘boas pessoas’”, conta a mulher indignada.

Desde então, eles bloquearam os contatos da sogra e não receberam mais notícias dela.

Para os usuários do Reddit, eles devem encontrar maneiras de lidar com as atitudes da sogra.

“Acho que ela precisa de um tempo e vocês não podem deixar a frustração a ponto de explodir. Não entre em contato com ela se isso for necessário”, comentou uma pessoa.

“Seu marido pode até encontrar a mãe dele e conversar com ela, mas você deve se afastar”, finalizou outra.