Imagens fortes mostram como ficou cobra anaconda grande encontrada de barriga cheia

Essa semana, imagens fortes de uma sucuri se tornaram virais nas redes sociais. A cobra apareceu na última terça-feira (14), no bairro do Guamá, em Belém, capital do Pará.

Com as fortes chuvas na região, que causaram cheias e enchentes, a população lida ainda mais de perto com os animais. Foi então que apareceu uma sucuri com a barriga cheia e chamou a atenção dos moradores.

Acreditando que o animal poderia ter engolido uma criança, a população matou a cobra e descobriu que ela havia engolindo um animal de estimação. Não foi identificado se era um cachorro ou um gato.

Confira o vídeo a seguir:

Segundo alguns moradores o Corpo de Bombeiros foi acionado para capturar o animal como o que é recomendado, mas não houve resposta. Matar ou perseguir animais silvestres é crime cuja pena pode ser multa e até detenção.

