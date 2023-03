Enxergou a cobra? Fotógrafa divulga fotos impressionantes e revela a que mais fez sucesso em toda a sua carreira

A fotógrafa e herpetóloga Marisa Ishimatsu viaja o mundo com uam câmera em mãos para clicar os momentos mais impressionantes de répteis e anfíbios.

De acordo com o The Dodo, recentemente ela conseguiu um dos cliques mais impresssionantes da sua vida uma Bitis peringueyi, uma víbora do deserto da Namibia.

Essa cobra se locomove de forma impressionante e se enterram na areia para evitar predadores, usando sua camuflagem.

“Como a areia é tão macia, muitas vezes você pode ver rastros mostrando onde as cobras passaram de um arbusto para outro durante a noite”, disse Ishimatsu em entrevista ao The Dodo.

Reprodução (Marisa Ishimatsu)

Marisa ainda explica que essas marcas que ficam podem ajudar a encontrar a cobra, o que sua guia conseguiu e possibilitou as fotos que se tornaram virais.

Reprodução (Marisa Ishimatsu)

“Esta foi a minha foto de maior sucesso até hoje. Sou fotógrafa há mais de 10 anos, principalmente de répteis e anfíbios. Já fotografei centenas de cobras de todo o mundo… Há algo nesta foto que inspira uma forte reação. Eu acho que é como um daqueles quebra-cabeças, leva um minuto para você ver os olhos da cobra e, quando você os vê, é surpreendendido ao perceber que está olhando diretamente para você”, explicou.

Marisa Ishimatsu (Marisa Ishimatsu)

Muitas pessoas têm medo de cobras, mas Ishimatsu sempre encontrou beleza e encanto nelas, e ela espera que suas fotos ajudem outras pessoas a vê-las dessa maneira também.

“Espero que esta foto ajude as pessoas a apreciar como as cobras são especiais. (...) Espero que as pessoas possam ver a beleza das cobras, mesmo que as achem assustadoras. Com um pouco de respeito e compreensão, podemos coexistir”, disse.

Reprodução (Marisa Ishimatsu)

O biólogo Henrique, conhecido como biólogo das cobras, fez um vídeo com todos detalhes sobre essa víbora. Veja a seguir:

