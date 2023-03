Após sofrer ataques por ter o nome do marido tatuado no rosto, ela decidiu se vingar

Uma jovem de 25 anos causou comoção na internet após rever ter feito uma enorme tatuagem com o nome de seu marido. O desenho, montado com base em letras desenhadas, ocupa totalmente o espaço da bochecha direita da mulher.

Conforme o The Mirror, Sadie Bisbee tatuou a frase “Menina do Johnny” no rosto como uma forma de mostrar seu compromisso com o marido, que tem o nome dela tatuado em sua testa.

Apesar de estar animada com sua tatuagem mais recente, Sadie precisou lidar com diversos comentários de ódio de outras pessoas que a criticaram abertamente na internet.

“A tatuagem representa a devoção e o amor que tenho pelo meu marido, ele tem meu nome tatuado em seu rosto, então não pensei em colocá-lo em nenhum outro lugar do meu corpo”, conta.

“Queria fazer essa tatuagem há 2 anos, mas meu marido me fez esperar todo esse tempo para que eu tivesse certeza sobre fazer uma tatuagem como esta. Agora ela é minha tatuagem preferida, eu adorei e me senti bem melhor com a minha aparência”, explica.

Ela foi duramente criticada

Em pouco tempo diversas pessoas começaram a criticar a nova tatuagem da jovem mãe.

“Disseram que sou feia, usuária de drogas, que nunca terei um trabalho sério e digno entre tantas outras coisas. Alguém até mesmo disse que sou uma mãe ruim e que preciso fazer uma avaliação psicológica”.

“Estes comentários não me afetaram, mas provaram como o mundo é crítico e ofensivo. Eu esperava reações odiosas, mas fiquei surpresa em ver o quão longe isso foi. Não esperava que fosse tão cruel”.

Apenas dois dias depois de fazer a tatuagem, Sadie decidiu fazer uma página em um site de arrecadação de dinheiro para uma suposta remoção da tatuagem. No entanto, ela afirma que não tem intenção de remover a arte.

“Fizemos a página como uma piada. Eu não quero que ela seja removida. Estou feliz com a tatuagem. Foi uma brincadeira com todos que enlouqueceram quando viram meu rosto”.

Na página, é possível ler o texto: “Remoção de tatuagem facial da Sadie: ‘Oi, meu nome é Sadie e fiz essa tatuagem no rosto. Quando postei a foto nas redes sociais eu percebi que ela parecia me fazer uma viciada em drogas, uma mãe ruim, vítima de violência doméstica, feia e com problemas mentais’”.