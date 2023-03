Fã tatua retrato de criminoso e afirma: ‘Ele é incompreendido’

Uma mulher que se intitula como a maior fã do criminoso Charles Bronson afirma que o homem, considerado um dos prisioneiros mais perigosos do Reino Unido, é mal compreendido. Demi Keeler demonstrou sua admiração pelo homem ao tatuar um retrato dele em sua perna.

Conforme o The Mirror, Demi passou a ficar fissurada pela história do criminoso após assistir a cinebiografia de Tom Hardy, em 2008. Após o filme ela passou a ler todos os artigos e textos encontrados sobre o prisioneiro e decidiu tatuar um retrato de Charles em seu corpo.

“Eu definitivamente amo Tom Hardy e tenho um grande fascínio por Bronson como indivíduo. A melhor forma de mostrar isso é ter os dois tatuados em meu corpo. Isso mostra um lado cômico de Charles e mostra um grande senso de humor, eu consigo imaginar ele sorrindo”, conta Demi.

“Algumas pessoas apreciam a obra de arte enquanto outras me questionam o motivo de ter o rosto dele tatuado. Minha mãe foi uma das que questionou, mas depois disse que o trabalho do tatuador foi excelente. Ela sempre foi solidária com as minhas escolhas de vida e me apoia sempre que pode”.

Fã do criminoso pelos últimos 15 anos, ela afirma que consegue entender o motivo das pessoas criticarem seu interesse e admite que Bronson realmente teve atitudes erradas.

“Estamos todos cientes das ações dele e embora não concorde com o comportamento é possível entendê-lo do ponto de vista da psicologia”.

Ela questiona a prisão de Bronson

Segundo Demi, o fato de Bronson estar preso é uma grande injustiça já que muitas pessoas com crimes mais graves receberam sentenças menores que ele.

“Ele estava ‘protestando contra o sistema de justiça que o prejudicou’ e está tendo momentos de violência por passar o tempo todo trancado. Um aspecto positivo é o fato dele ser capaz de lidar com um período tão longo privado da liberdade e ainda se manter forte mentalmente. Há pessoas que não conseguiriam sobreviver a isso”, comenta Demi.

Charles Bronson, que alterou legalmente seu nome para Charles Salvador, começou no crime aos 13 anos quando se juntou a uma gangue. Aos 22 anos foi condenado por assalto à mão armada e sentenciado a 7 anos de prisão.

13 anos depois ele foi solto e iniciou uma carreira no boxe, mas voltou ao crime no ano seguinte. Entre idas e vindas da prisão, Bronson foi preso novamente em 1993 por posse de armas e por planejar novos roubos. Desde então, outras acusações foram acrescentadas a sua sentença e ele segue preso há mais de 30 anos.

Bronson foi condenado à prisão perpétua em 2000 depois de fazer um professor da prisão como refém por 44 horas e vem tendo diversos pedidos de liberdade condicional recusados.

“Ele afirma não ‘sentir a grama sob os pés’ há mais de 30 anos! Ele só quer desfrutar de uma vida pacífica pelo resto de seus dias. Se voltar a reincidir ele estará jogando fora sua única chance de uma vida normal, o que acredito que ele vá evitar. Ele quer viver perto do mar e apreciar o mundo”, explica Demi.