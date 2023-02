Mãe fica preocupada após os sogros se mostrarem obcecados com o sexo de seu bebê

Uma mãe está se sentindo preocupada com a atitude dos pais de seu companheiro diante da espera de um novo neto. Segundo ela, todos da família do marido tratam o bebê como sendo um menino, mesmo sem terem qualquer informação sobre o sexo da criança.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher relatou sua história por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet. Sem se identificar, ela contou os motivos pelos quais está preocupada com a postura dos sogros.

“Estou grávida de 14 semanas e planejamos descobrir o sexo do nosso bebê em breve. Apesar disso, a atitude da minha sogra está me tirando do sério, ela está obcecada e certa de que eu vou ter um menino”.

“Quando mandei uma foto do ultrassom para ela, ela apenas disse que ‘ele é lindo’, além de ficar dizendo para minha filha que estou ‘gerando um irmão’ para ela. Isso está me deixando doida!”, conta a mulher.

“Ela também agiu assim quando eu estava esperando minha filha. Desde o início ela dizia que eu teria um menino e que os exames estavam errados. Quando minha filha nasceu, ela comprou roupas de menino nas lojas pois ‘tinha certeza de que ela era um menino’”.

Ela não sabe como agir

Sem saber o que fazer com a mãe de seu companheiro, a mulher revela que teme a reação da sogra caso ela esteja esperando por outra menina.

“Eu não sei o que fazer, eu sei que se continuar assim eu fico doida até o final da gravidez. Isso faz eu sentir como se ela só quisesse netos homens. É um comportamento estranho da parte dela ou eu estou exagerando em pensar dessa forma?”, questiona.

Leia também: Mulher se sente ‘invadida’ após a sogra limpar sua casa sempre que ela sai

Para os usuários da plataforma, ela realmente precisa encontrar maneiras de conversar com os sogros e prepará-los para a possibilidade de ser outra menina.

“Minha sogra também age dessa forma, mas como ela sempre quis ter uma filha e não teve, agora só quer que outras pessoas também tenham somente meninos”, conta uma pessoa.

“Eu acho que você está certa. Será que ela age assim por só ter filhos homens? Ela pode querer reviver a criação do filho”, finalizou outra pessoa.