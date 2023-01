Irmãos capturam voz fantasmagórica em vídeo no hotel mais assombrado do Reino Unido

Kerry Butters, junto com seus irmãos Darrell e Nicky, se hospedaram no Adelphi Hotel em Liverpool após um show no local. Durante a estadia, eles gravaram um vídeo do hotel, já conhecido por ser assombrado e ficaram chocados com o que viram.

Os irmãos dizem que nunca tinham vivido nada parecido antes. Mas, a realidade é que o Adelphi Hotel, no centro de Liverpool, tem um histórico de acontecimentos fantasmagóricos, segundo o Liverpool Echo. Confira no vídeo abaixo, partir de 1 minuto, e ouça as vozes.

Kerry diz que até procurou a confirmação de especialistas paranormais depois que amigos o alertaram sobre algo sobrenatural na filmagem que fez no terceiro andar do hotel em junho do ano passado. “Fomos ver Elton John em Anfield e ficamos no Adelphi Hotel na sexta e no sábado. Decidimos dar uma volta pelo hotel no sábado e gravei três ou quatro vídeos de lá”, relatou.

“Eu não havia percebido nada, mas quando enviei os vídeos para amigos, recebi mensagens dizendo que havia uma voz neles. Então enviei para um canal sobre fantasmas do YouTube que disse que tínhamos algo”, continuou.

Kerry explica que o hotel inclusive estava lotado quando ele e seus irmãos realizaram o check-in e que não sentiu nada paranormal enquanto estava lá. No entanto, no vídeo compartilhado com o canal do YouTube, um leve ruído que parece uma voz pode ser ouvido ao fundo.

Reprodução O Adelphi Hotel é conhecido por ser mal assombrado Imagem: Kerry Butters (Youtube)

Segundo o The Mirror, o Adelphi Hotel é conhecido por ter acontecimentos sobrenaturais e foi nomeado “o hotel mais assombrado da Grã-Bretanha” pelo investigador sobrenatural e autor Tom Slemen.

O autor escreveu na época: “O Adelphi – na minha humilde opinião, é o hotel mais mal-assombrado do Reino Unido e alguns incidentes incrivelmente estranhos aconteceram tanto no atual Adelphi quanto naquele que existia antes dele nos tempos vitorianos. “Muitas vezes eu dava palestras na suíte Sefton do hotel, e não sabia que essa suíte é uma cópia exata da sala de fumantes da primeira classe do Titanic, construída pelos mesmos artesãos contratados pela linha White Star”.

Tom conta ainda que durante uma palestra, ele e outras pessoas viram fantasmas: “Durante uma palestra, havia apenas espaço para ficar em pé, e eu e muitas outras pessoas vimos três homens de pé no outro extremo da sala, vestidos como oficiais da marinha com bonés brancos e jaquetas escuras com todas as tranças”.