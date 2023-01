Mulher revela desejo por ver seu filho adolescente chamando a madrasta de 23 anos de mãe

Um usuário do Reddit com gênero não especificado, de 17 anos, registrou seu desabafo no fórum nesta quinta-feira (12), contando o status caótico de sua família. De acordo com ele, não existe uma boa relação com a madrasta, de 23 anos, por sua parte. O internauta adiantou ter irmãos de 29, 25, 20 e 15 anos.

“Meus pais ainda estão juntos, mas decidiram sair com outras pessoas; minha mãe começou a namorar alguém, mas durou apenas alguns meses e só o conhecemos uma vez. Meu pai começou a namorar Kayla há um ano e ela se mudou recentemente”, iniciou o relato.

“Minha mãe e meu pai amam Kayla, assim como meus irmãos, exceto o mais velho, que é indiferente. Meus pais sempre quiseram que eu e Kayla nos uníssemos de uma forma que não fazemos. Ela se dá bem com meu irmão mais novo, mas não tenta comigo (felizmente)”, continuou.

Segundo o relato, a mãe do adolescente revelou que gostaria de ver seu filho chamando Kayla de mãe e o adolescente ouviu, mas a própria madrasta achou não ser uma boa ideia. Quando Kayla é pressionada a ter uma boa relação com o jovem, acaba recuando.

À espera do novo membro

Recentemente, Kayla revelou estar grávida. Em uma conversa com os amigos, o adolescente revelou que não tem interesse na criança, pois não o considera como seu irmão.

“Kayla ouviu e começou a chorar sobre como, embora não queira ser minha mãe, seu bebê é meu irmão e ela faz ‘tanto por mim’, que me dá uma mesada de £ 60 por semana, me leva para minhas atividades depois da escola e arruma meu quarto”, contou.

“Eu disse que nunca pedi nada disso, que no mínimo ela está agindo como madrasta, além de ser sempre ela quem diz que não sou obrigado a vê-la como família”, continuou. “Meu pai ouviu e disse que não posso me ressentir com um filho ainda não nascido. Ele e minha mãe estão agindo normalmente, mas as coisas estão estranhas e Kayla não vai mais me levar para ver meus amigos”, finalizou.