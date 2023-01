‘Sou babaca por dizer ao meu marido para conseguir um emprego?’

Uma mulher, de 48 anos, relatou que seu marido, 48, abriu um negócio com o irmão há alguns anos. Contudo, as coisas não têm saído conforme visualizado no início. O problema surgiu quando ela foi questionada pelo homem sobre como tem usado suas finanças, dando início a um desentendimento.

“Ultimamente ele tem reclamado comigo sobre nossas finanças e ‘meus’ gastos. Hoje tive que fazer uma compra para meu novo TERCEIRO emprego (será reembolsado). Não foi muito, $70. Ele perguntou para que era, eu respondi. Perguntou se verifiquei o cartão de crédito que aparentemente estava estourado”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Big-Box9097, nesta quarta-feira (11).

“Perguntei se ele estava trazendo algum dinheiro porque não me lembro da última vez que vi um depósito dele. Enquanto isso, meu emprego de tempo integral e meu primeiro emprego de meio período pagam em semanas opostas. Então tenho dinheiro entrando semanalmente”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Internauta recebe críticas após ter ganhado promoção no trabalho e esconder do namorado”

Confusão financeira

De acordo com o relato, o homem tirou uma quantia de alto valor de sua conta conjunta com a esposa para investir no início do negócio, sem comunicá-la. A mulher contou que ele esperava conseguir repor sem que ela percebesse a ausência do dinheiro, mas já faz um ano e meio que não aconteceu.

“Separei meu dinheiro e abri minha própria conta. Quando meu pagamento cai, eu o transfiro para a conta conjunta para cobrir a hipoteca e algumas dívidas. Quando chega o outro pagamento, tento manter um ‘fundo de emergência’ e estou usando meu dinheiro de meio período para pagar meus empréstimos estudantis”, desabafou.

A mulher ainda relatou ter encontrado um terceiro emprego para cobrir suas pendências. Contudo, se revoltou ao descobrir o andamento do negócio de seu marido.

“Hoje descobri que eles estão pagando a um de seus funcionários cerca de $2.000 por SEMANA. Meu marido deposita 1500-3000 uma vez a cada 4-6 semanas como pagamento”, relatou.

Segundo a autora do relato, os funcionários de seu marido estão ganhando quase o dobro do que ele consegue fazer de dinheiro. Com a descoberta, ela ficou indignada pela forma como seu marido se direcionou a ela.

“Eu disse que ele precisava conseguir um emprego de meio período porque tenho TRÊS. Meu marido ainda está reclamando que sou eu que não estou contribuindo o suficiente. Três empregos. Sou babaca por dizer ao meu marido para procurar um emprego? Não estou pedindo a ele que feche seu negócio, mas de alguma forma tem que contribuir com mais de $3.000 por mês”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.