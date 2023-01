Mulher é chamada de controladora após ‘fazer um acordo inusitado’ com o marido

Uma TikToker está dando o que falar depois de explicar um acordo inusitado que fez com seu marido. Caso ele levasse pequenos lanches e doces enquanto ela descansa em sua cama, ele poderia jogar videogame sem se preocupar com o horário de dormir.

Conforme o The Mirror, a publicação feita por Becky causou uma grande confusão no TikTok. Em pouco tempo, o vídeo chegou a marca de 3,6 milhões de visualizações e recebeu diversos comentários, muitos criticando sua postura.

Na publicação a jovem pode ser vista deitada na cama e rodeada por salgadinhos, doces e um enorme copo de refrigerante. Na legenda, ela explica: “Conselhos de casamento”, e encoraja suas seguidoras a se casarem com pessoas abertas a “pequenos negócios”.

“Meninas, casem-se com um homem que permita que você faça pequenos acordos com ele. Eu vou para a cama às 19h e ele me traz lanches ilimitados em troca de jogar seu videogame no andar de baixo sem ter hora para dormir”, conta Becky.

Ela foi extremamente criticada

Após a postagem, o vídeo de Becky viralizou rapidamente e atingiu números significantes. Além das mais de 3 milhões de visualizações, a TikToker também recebeu mais de 1400 comentários, mas a maioria não poupo críticas.

“Então, o segredo é fazer chantagem”, comentou uma pessoa, ao que outra respondeu: “O principal ponto aqui é a manipulação”.

“Ele deveria ser capaz de fazer isso sem precisar firmar um acordo”, comentou um terceiro seguidor ao que um quarto respondeu: “Mano, ele tem que pagar para curtir seu hobby!”.

Houve também quem defendesse sua atitude: “As pessoas não percebem que os relacionamentos exigem concessões. Principalmente quando envolvem filhos. Temos que saber dar e receber ajuda”.

Mantendo sua decisão, Becky retornou a plataforma para dizer que o “acordo” entre eles é na verdade uma brincadeira do casal: “Sério isso? Isso não é uma questão de controle, chama-se brincadeira e risada com a pessoa que você ama... não é algo sério!”.