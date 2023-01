Mãe expulsa a sogra de casa ao saber que ela obrigou a neta a comer cogumelos

Uma mulher ficou extremamente revoltada ao descobrir que a sogra forçou sua filha a comer cogumelos, mesmo sabendo que a menina não gosta deste tipo de alimento. Como resultado, ela colocou a mãe do marido para fora de sua casa.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe desabafou no Reddit após encontrar sua filha chorando e afirmando estar “cansada de passar fome na maioria das noites”. Na mesma ocasião, ela ouviu a sogra dizer que a neta precisa “superar seu ódio por cogumelos”.

“Nós temos uma filha de 10 anos que odeia cogumelos. Ela não gosta do sabor, da textura e não suporta o cheiro deles. Ela não é uma criança que tem gostos e exigências peculiares, mas cogumelos são um grande não para ela”.

“Minha sogra mora conosco e costuma fazer o jantar e ajudar nos cuidados com minha filha quando ela chega da escola. Então nas noites em que ficamos presos no trabalho, ela prepara as refeições e garantiu que não é um problema pois gosta dessa tarefa”, conta a mulher.

“Ontem ela saiu com alguns amigos e enquanto eu e meu marido cozinhávamos juntos, minha filha veio até nós chorando e dizendo que está cansada de passar fome na maioria das noites e pediu para deixarmos seu jantar pronto porque todos os pratos feitos pela avó dela tinham cogumelos. Hamburguer de cogumelo, risoto de cogumelo, macarrão com cogumelo e por aí vai”.

Ela ficou revoltada com a atitude da sogra

Segundo relato, a mulher conta que quando ela e o marido estão por perto a sogra não utiliza os cogumelos, mas faz isso propositalmente para forçar a neta a comer este tipo de alimento.

“Minha filha falou que quando ela se recusa a comer os cogumelos a avó diz que ela ‘tem que se adequar e comer o que está no prato ou não comerá mais nada durante a noite’ por que ela ‘tem que superar seu ódio’ por cogumelos”.

A mãe então conta que tanto ela quanto o marido ficaram extremamente magoados com a atitude da mulher, ainda mais por ser premeditada para forçar a neta a comer algo que não gosta quando eles não estão em casa.

Leia também: Pai se recusa a acordar para cuidar do filho e é criticado pela esposa

“Quando a confrontamos ela disse que está ajudando a neta a superar seu ódio por cogumelos, nós dissemos que ela a está propositalmente deixando com fome. Ela então me acusou de ser uma mãe ruim por priorizar meu trabalho ao invés da minha filha e aceitar o comportamento ‘mimado’ dela”.

“Na mesma hora eu a coloquei para fora de casa! Meu marido está do meu lado, mas as irmãs e a mãe dele continuam nos enviando mensagens diárias com ofensas e reclamações”, finalizou a mulher.

Para outras pessoas, ela agiu corretamente ao tomar essa atitude: “Sua sogra parece não entender que gosto é algo particular e varia de um para o outro”, comentou um usuário da plataforma.

“Se sua filha tem escolhas alimentares amplas então sua sogra apenas a está forçando a comer algo para mostrar que ‘tem poder’ sobre sua filha”, comentou um segundo.