Pai se recusa a acordar para cuidar do filho e é criticado pela esposa

Um pai está sendo duramente criticado depois de revelar seus motivos para se recusar a acordar durante a noite e ajudar a esposa com seu filho pequeno. Segundo relato, por ser um atleta profissional as horas de sono são primordiais para seu desempenho no trabalho.

Conforme o relato publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem conta que antes de ter um filho a esposa se comprometeu a ficar 100% dedicada aos cuidados da criança, mas após o terceiro mês de vida do bebê, ela mudou de ideia e pediu por ajuda.

“Nós tivemos nosso primeiro filho há 3 meses. Eu sou atleta profissional e minha esposa é dona de casa em tempo integral”.

Por conta da minha rotina de treinos, o sono é muito importante para mim. Não posso acordar várias vezes durante a noite e ficar sem dormir, então antes de ter um filho nós conversamos sobre isso e minha esposa concordou com minhas condições. Até mesmo me propus a contratar uma babá para nos auxiliar com a rotina noturna da criança”.

“Um tempo atrás percebi que ela estava sendo fria comigo e estava distante de mim. Quando a questionei, ela disse que não era nada e depois de um tempo ela deixou escapar que achava injusto eu não ajudar com o bebê durante a noite. Eu reconheço o esforço dela, mas conversamos bastante antes de ter um filho e ela concordou com minhas condições”, conta o homem.

Ele não sabe como resolver a situação

Depois de se oferecer para pagar uma babá que a ajudaria durante a noite, o homem contou que a esposa não concordou com a ideia e afirmou querer a ajuda dele, e não de terceiros.

“Ela disse que não confia em outras pessoas para ajudar com o bebê durante a noite. Sugeri a ela chamar alguém da família, mas ela não quer sobrecarregá-los. Então estamos nessa situação: ela não quer chamar ajuda, e eu não vou acordar durante a noite”.

Em seu relato ele ainda afirma que tomou todas as medidas possíveis para diminuir o ritmo das tarefas da esposa, contratando pessoas para limpar, cozinhar e arrumar a casa e a deixando focada completamente nos cuidados com o bebê.

Com isso, para os usuários do Reddit, ele tinha total razão em ficar chateado com a postura dela. E não demorou muito para que o homem retornasse contando o final da história.

“Nós conversamos e chegamos a uma solução. Vamos contratar uma babá para trabalhar no período noturno, mas inicialmente ela ficará durante o dia para que minha esposa a conheça e se acostume com sua presença”.

“Quando ela se acostumar, faremos a migração para a noite e inicialmente teremos a presença da minha irmã para nos ajudar”, finaliza.