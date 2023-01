Mãe entra em jogo da filha para pedir ajuda com tarefas domésticas (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher está viralizando nas redes sociais após mostrar os perrengues que passa para conseguir ajuda da filha nas tarefas domésticas.

A comediante estadunidense ChaCha Watson mostrou em um vídeo que tenta chamar a atenção da filha entrando em uma plataforma de games online chamada Roblox, aderindo ao jogo, para só então conseguir realmente falar com a filha.

No caso, o pedido da mãe era simples: que Miracle, sua pequena de 11 anos, fosse descongelar o jantar, pois não estava em casa. Veja:

ChaCha e Miracle moram em Chicago, ao norte dos Estados Unidos. O caso foi detalhado em uma entrevista ao programa de TV Today Show. Para descobrir qual jogo acessar, ChaCha usou o login da filha e viu que ela estava em um game chamado Berry Avenue.

“Ela estava na fase inicial então, quando eu apareci, ela simplesmente parou o game”, disse a comediante. Ela disse que começou a jogar com a filha, para então conseguir interagir por meio de mensagens enviadas dentro do jogo.

“E eu disse: ‘Você não percebeu que estou ligando para você?’ e então ela respondeu: ‘Sinto muito, mãe’”, contou.

Miracle foi instruída a tirar lasanha e pão de alho do freezer, para que ao chegar em casa pudesse preparar as refeições. A mãe ficou esperando e viu que o carro permaneceu parado dentro do jogo.

Apesar de ter parecido uma bronca, ChaCha garantiu que quis apenas mostrar os perrengues que passa para chamar a atenção da filha, mas que gosta de jogar na plataforma com a pequena.

“Sendo mãe solteira, você só quer ter certeza de que está passando tempo com seus filhos. Isso é muito importante para mim. Ter certeza de que estou passando um tempo de qualidade com ela. Então, baixei o Roblox e isso foi apenas uma das melhores coisas de todas que já fiz”, revelou na entrevista.

