Influenciadora viraliza ao mostrar quarto oculto em Airbnb

Uma influenciadora dos Estados Unidos está viralizando nas redes sociais ao mostrar um quarto oculto em uma casa que alugou através da plataforma online Airbnb.

As imagens mostraram um cômodo vazio que Loren Gray descobriu atrás de uma porta com espelho. Esse espaço estava ligado ao quarto em que ela estava hospedada.

Após o cômodo vazio, era possível chegar a um outro quarto, que tinha uma cadeira, uma mala, correntes e luvas amarradas em uma parede, além de restos de materiais de construção.

“Que p*rra é essa?!”, escreveu Loren na legenda da publicação. Bizarro? Assista:

No TikTok, onde foi publicado originalmente, o vídeo já tem quase 3 milhões de visualizações. Os seguidores de Loren ficaram assustados com as imagens que a influenciadora publicou.

“Apenas fuja. Saia daí o mais rápido possível”, aconselhou um internauta. “Cuidado, Loren. Pode ter alguém aí. Ligue para a polícia”, pediu outro fã.

Vendedor deixa meninos em situação de rua escolher programação de TV e viraliza

Algumas atitudes são capazes de emocionar pela simplicidade dos gestos: um vídeo de um vendedor de loja de eletrônicos está viralizando nas redes sociais por algo simples, mas que tocou os internautas.

Ao perceber que dois garotos em situação de rua estavam assistindo às TVs da loja, ele resolveu pedir aos pequenos que escolhessem a programação.

Dessa forma, os meninos puderam selecionar exatamente o que desejavam assistir através das vritines. Nas imagens, filmadas por alguém que estava passando na calçada do estabelecimento, é possível ver o homem do lado de fora do estabelecimento com o controle remoto nas mãos. Veja a história completa aqui.