‘Foi a coisa mais confortável que usei durante toda a gravidez’, afirma gestante

O relato de uma gestante está dando o que falar no Reddit. Cansada de sofrer com assaduras e cortes causados por suas próprias calcinhas, a mulher decidiu pegar algumas das cuecas de seu marido com a intenção de ficar mais confortável.

Conforme o relato, feito de forma anônima pela gestante, a gravidez já está na reta final, o que a faz ter um grande volume na barriga e a deixa desconfortável com a maioria de suas roupas. Em uma tentativa desesperada de solucionar seu problema, a mulher decidiu experimentar uma cueca boxer do marido e se surpreendeu com o resultado.

“Eu estava frustrada por conta de algumas erupções na pele e de assaduras causas pelas minhas calcinhas e pensei em experimentar uma boxer do meu marido. Foi a coisa mais confortável que já usei em toda a minha vida! Todos os lugares que estavam machucados puderam ventilar e receber a menor quantia de atrito possível”, conta.

“Quando meu marido chegou em casa, eu contei a ele sobre ter pego sua cueca e perguntei se poderia fazer isso até minha pele melhorar completamente ou até nosso bebê nascer, ele parecia estranho, mas concordou”.

Ele não gostou das peças que ela escolheu

A mulher então conta que, apesar do assunto não ter causado discussões naquele momento, as coisas complicaram alguns dias depois, quando ele notou a peça que ela estava usando para dormir.

“Ele enlouqueceu e perguntou por que eu estava usando uma de suas melhores boxers para dormir. Depois fez um grande discurso sobre como essas cuecas são mais confortáveis e de melhor qualidade. Eu pedi desculpas e disse que só peguei a primeira da gaveta como fiz anteriormente, depois ele disse que não tenho mais permissão para usá-las”.

Na esperança de resolver a situação, ela decidiu comprar novas cuecas para o marido como forma de se desculpar e aliviar a situação, mas ainda assim foi proibida de utilizar as peças antigas.

Para os usuários do Reddit, toda a situação gera sentimentos misturados: “Você deveria comprar as peças para você e parar de pegar as deles. Doe ou guarde-as depois que o bebê nascer. Seu marido não quer compartilhar as peças íntimas dele e você está sendo rude em insistir nisso”.

“Normalmente compartilhar roupas não são um problema aqui em casa. Além do mais, você está esperando o filho dele. Se ele tiver problemas com isso, então ele que compre uma roupa íntima própria para gestantes para você. É dever dele te apoiar”, comentou outra pessoa.

Pouco tempo depois, a mulher retornou ao Reddit para compartilhar o desfecho da história: “Nós nos divertimos lendo alguns comentários e decidimos comprar algumas peças íntimas de maternidade para mim. Obrigada pelas sugestões”.