Mãe ameaça parar de falar com o filho caso ele seja padrinho de casamento do pai

Um jovem está correndo o risco de perder o relacionamento com sua mãe depois de aceitar ser o padrinho de casamento de seu pai. Segundo ele, o pai se casará com sua antiga amante, que foi o motivo da separação de seus pais.

Conforme publicado pelo The Mirror, o jovem foi até o Reddit para contar sua história e pedir ajuda aos demais usuários da plataforma.

Segundo seu relato, o casamento de seus pais nunca foi um relacionamento saudável. Eles viviam envoltos em discussões e, em determinado momento, seu pai tentou pedir o divórcio, mas foi impedido pela ex-mulher.

“Meu pai chegou a pedir o divórcio, mas minha mãe implorou a ele para ficar com ela. Ela até mesmo o ameaçou, chantageou, disse que estava grávida. Até os vizinhos chamaram a polícia por causa dos gritos dela”, conta o jovem.

Após quatro meses, no entanto, o homem revelou que não queria seguir com o casamento. “Ele confessou a ela que estava saindo com outra pessoa nos últimos quatro meses e desta vez ela concordou com a separação”.

A mãe ameaça cortar relações com ele

Segundo o jovem, desde que passou a se relacionar com a nova namorada, seu pai se tornou outra pessoa. Eles sempre tiveram uma boa relação ao longo dos 10 anos em que o namoro durou e, quando o pedido de casamento veio, ele não hesitou em aceitar ser padrinho do casal.

“Eu aceitei na mesma hora. Mais tarde minha irmã me perguntou se eu tinha certeza disso e eu disse que sim. Entendo minha mãe, mas ela sempre ficara ressentida com o relacionamento novo do meu pai. Eu amo os três e não quero deixar de ser parte deste momento”, conta o rapaz.

No entanto, quando soube das intenções do filho, a mãe não aceitou bem a situação: “Ela está dizendo que nunca mais irá falar comigo se eu for ao casamento e diz que a estou forçando a reviver o trauma de perder outro parente para a amante do meu pai”, conta.

Para algumas pessoas, ele está escolhendo o lado do pai, mas outras afirma que a mãe realmente tem sérios problemas.

“Você escolheu ficar ao lado do seu pai e faz parecer que sua mãe escolheu, e mereceu, ser traída”, comentou uma pessoa.

“Seu pai traiu sua mãe com a atual noiva e você está comemorando, e apoiando, isso. Espero que sua mãe nunca mais fale com você”, comentou outra.

“O relacionamento dos seus pais não é um problema seu. Já se passaram 10 anos e você está sendo bem mais maduro do que sua mãe”, comentou uma terceira pessoa.