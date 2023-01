Pai tem problemas com a ex-mulher após ela fazer a filha se sentir ‘indesejada’

Um pai está completamente revoltado com a atitude de sua ex-mulher em relação a filha adolescente do casal. Segundo ele, a mãe da jovem a forçou a assistir os irmãos, de outro casamento, a abrirem seus presentes de Natal “caros e repletos de valor sentimental” enquanto ela recebeu um item que nem mesmo precisava.

Desabafando no Reddit, o homem conta que ele e a ex dividem a guarda da filha do casal e, por tal motivo, neste ano a jovem passou o dia de Natal na casa de sua mãe.

“Nós decidimos fazer um ‘segundo Natal’ quando ela voltasse para podermos entregar os presentes a ela todos juntos”, conta o homem.

No entanto, as coisas mudaram quando ele recebeu uma ligação da filha no dia do Natal, visivelmente chateada com algo.

“Eu perguntei o que tinha acontecido e por qual motivo ela não estava aproveitando o dia com a mãe e os irmãos, ela então me disse que não queria ver os irmãos abrindo seus presentes divertidos enquanto ela ganhou apenas uma mochila da qual nem precisava”, conta.

“Aparentemente, o irmão dela de 12 anos ganhou um animal de estimação e um notebook, enquanto o de 9 ganhou um novo celular e outro videogame”.

A mãe justificou sua atitude e culpou o pai

Segundo o homem, ao ser questionada sobre a situação a mãe da jovem afirmou que ele já “mimava demais a filha” e que ela mal podia pagar pelo presente dos dois filhos, quanto mais de três.

“Eu disse que ela estava sendo injusta e ela disse que nossa filha tem que aprender a lidar com isso. Depois desligou”.

Completamente irritado, o homem entrou em contato com seus irmãos e sugeriu uma mudança de planos: ele pegou o presente de todos e levou para a filha ainda enquanto ela estava na casa da mãe.

“Entreguei todos os presentes para ela e minha ex ficou completamente irritada dizendo que era injusto eu fazer ela abrir todos os presentes na frente dos irmãos, eu disse que foi exatamente isso que ela fez com nossa filha”.

“Falei também que a minha única intenção era fazer nossa filha feliz, ao que ela me mandou ir embora e levar todos os presentes. Eu me recusei a levar os presentes e disse que farei questão de contar um a um quando for buscar minha filha”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente: “Se ela fez questão de dar mais para os filhos do atual casamento do que para a filha, então ela deveria ter deixado a filha passar o Natal com vocês”, comentou uma pessoa.

“Tenho certeza de que quando sua filha fizer 18 anos você vai receber uma ligação da mãe dela perguntando o motivo dela não querer mais vê-la. Eu teria perguntado a menina se ela queria voltar para sua casa ao invés de deixá-la lá”, comentou outra.