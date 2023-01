Mãe faz os filhos ‘pagarem’ contas para eles ‘entenderem o valor do dinheiro’

Uma mãe vem causando uma verdadeira revolução no TikTok após revelar que faz seus filhos, de 9, 10, 11 e 12 anos, “pagarem” pelas contas domésticas referentes a benefícios como internet, Netflix e outras coisas mais.

Publicando um vídeo no TikTok, Ashleigh revelou que seu método vem funcionando bem com as crianças e as está fazendo perceber que as coisas consumidas em casa “não caem do céu”.

“Depois que meus filhos recebem o dinheiro em papel eu os ajudo a distribuir os valores entre a lista de contas dos serviços que eles querem pagar. Se eles não pagam, não têm acesso”.

“Uma vez que a conta da internet não é paga, eu mudo a senha do Wi-Fi para eles não a acessarem. Alguns, que já tem seus próprios celulares com conexão, tentaram usar a internet do celular para sobreviver durante o mês, o que não deu certo, mais foi divertido de ver”.

Ela pretende ensiná-los a ter responsabilidade financeira

Com sua atitude, a mãe explica que pretende ensinar aos filhos sobre responsabilidade e educação financeira desde cedo.

“Eles pagam pela Netflix, Disney, Prime e outros serviços que gostam e consomem. Cobro deles o valor real do produto, o mesmo que pagariam se tivessem 18 anos e morassem sozinhos”.

“As contas têm datas variadas de vencimento e eu os deixo pagar pelas contas ao longo das semanas, mas não necessariamente na virada do mês”, revela.

Segundo ela, as crianças tiveram mudanças visíveis em seu comportamento desde que passaram a “pagar” contas em casa.

“No dia que eu disse a eles o que estava fazendo, eles demonstraram opiniões diferentes, mas engraçadas, sobre o pagamento das contas”.

“Quando expliquei e disse que iam pagar pela comida, alguns pareciam que iam cair no choro mesmo sabendo que era um dinheiro falso que eu daria a eles e eles teriam que devolver para mim”.

“Apesar disso, eles mudaram muito e estão mais cuidadosos sobre onde colocam suas coisas, como cuidam de seus pertences e com o que gastam seu dinheiro”, finaliza.

Para pais e mães que a seguem no TikTok, a ação dela foi realmente uma forma útil de ensinar os filhos: “Isso definitivamente vai ajudar seus filhos no mundo real! Foi uma ótima ideia”, comentou uma pessoa.

“Não sei sobre meus filhos, mas que vou fazer isso com meu marido, eu vou”, comentou outra.