‘Hotel 5 estrelas’: Sapos ‘invadem’ flores de mulher e se hospedam no local

Para Allison Lamb, o primeiro sinal de primavera a ser notado por ela vem a partir de um grupo de vizinhos com sons específicos. Residente de Snohomish, em Washington (USA), a mulher revelou notar a mudança de estação com a chegada dos sapos. Relato extraído do portal The Dodo.

Lamb contou que os anfíbios costumam visitar seu lar neste período do ano. “Tenho algumas flores que revestem minha casa e elas sobem pelas paredes”, disse. “E sobem em meus cestos de flores pendurados.”

É comum para a mulher se deparar com os sapinhos pulando em sua casa. Contudo, não contava com a nova artimanha dos saltadores verdinhos.

Veja mais:

Hospedagem cinco estrelas

Enquanto fazia inspeção em seu jardim de flores, Lamb ficou surpresa ao encontrar um sapo descansando em uma de suas dálias. Ela revelou ter ficado encantada.

A mulher cultiva mais de 200 dálias em sua fazenda e ficou chocada pela flor fornecer muito mais que pólen para as abelhas: um hotel de cinco estrelas aos sapos vizinhos.

Assista ao vídeo:

“Eu continuei vendo mais e mais conforme o verão avançava”, disse Lamb. “Alguns dias eu conseguia encontrar mais de 10 sapos diferentes se abrigando em minhas flores.”

Durante a primavera e o verão, os sapos são uma diversão para Lamb e seus filhos. A família costuma procurar por pererecas do Pacífico no jardim de flores como forma de entretenimento. Embora os pequenos anfíbios tenham descoberto uma nova acomodação, há um retorno de serviço à anfitriã:

“Os sapos comem os insetos ruins para mim”, contou Lamb.

Além dos pequenos saltitantes verdinhos, há outros animais que dividem o jardim da mulher.

“As abelhas dormem em minhas dálias durante a noite, encontro pequenas aranhas se abrigando também e, no ano passado, encontrei pequenas cobras jardineiras em minhas flores”, disse Lamb. “Também tenho várias salamandras, um louva-a-deus e, no final do verão, as lagartas estão por toda parte.”

Mesmo com diversas experiências de bichinhos em seu jardim, a hospedagem de sapos ainda foi uma surpresa.

“Eles ficam nas flores durante toda a estação até que chegue a primeira geada e as flores morram”, contou.