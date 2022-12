‘Garfo de porco’ é utilizado por veterinária por motivo mais inusitado – e fofo – possível

Avian and Exotic Animal Care em Raleigh é um local especializado para cuidar de animais mais exóticos. Fora da curva, a organização foge do padrão cães e gatos, focando nos bichinhos mais improváveis. Relato extraído do portal The Dodo.

Na instituição, os profissionais precisam se atentar às mais variadas formas e truques para tratar os pacientes, pois pode ser ainda mais desafiador por se tratar de bichinhos exóticos. Com essa visão, surgiu a ideia do famoso “garfo de porco”.

Mesmo sendo dóceis, os porcos podem apresentar comportamentos atrevidos e arteiros. Para evitar a dificuldade de lidar com eles em um check-up, a Dra. Salina Locke conta com um garfinho designado aos porcos.

“A ideia do garfo de porco surgiu do meu mentor, Dr. Dan Johnson”, disse a Dra. Locke, veterinária especialista em animais exóticos e proprietário da Avian and Exotic Animal Care, ao The Dodo. “Ele atende pacientes suínos há anos e acho que aprendeu com um de seus clientes há muito, muito tempo, e ele me ensinou.”

Veja mais:

Tratamento pré-checagem

Assim que os porcos chegam ao hospital, a Dra. Locke ou um dos membros da equipe pegam o garfinho e gentilmente acaricia a barriguinha dos bichos, deixando-o ainda mais relaxado - uns até rolam para o lado.

Em seu TikTok, a Dra. Locke deixou registrada uma demonstração com o porquinho Milo, deixando os internautas encantados.

“Funciona com quase todos os pacientes suínos que experimentamos”, disse Locke. “O garfo de porco ajuda a relaxar e reduzir o estresse do porco. Eles se deitam de lado e permitem que você examine seus olhos, ouvidos, boca, barriga e, às vezes, apare seus cascos.”

Em meio a tantas técnicas e malabarismos para tratar dos pacientes impacientes, os veterinários deram um show de praticidade e funcionalidade com os bichinhos. O garfo foi uma boa sacada, sendo algo que os porquinhos não abrem mão.

