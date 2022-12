Después de 5 años, hombre descubre que su esposa le puso a su hijo el nombre de su antiguo novio

Un hombre está desconsolado después de descubrir que su esposa le puso a su hijo el nombre de su primer novio y se lo ocultó durante cinco años.

Desahogándose en Reddit , el hombre, cuya historia fue publicada en The Mirror, revela que nunca imaginó que su esposa haría algo así, y dice que no sabe cómo seguir con el matrimonio después de la revelación.

“Hace dos días estábamos de compras cuando mi esposa se encontró con un amigo de sus días de escuela. Le dijo a su amiga que tenemos un hijo y, después de que le dije el nombre, la amiga rápidamente preguntó si el nombre de nuestro hijo era el mismo que el de su exnovio”, dice.

“Ella ahora se niega a hablar conmigo sobre eso y me siento traicionado. No puedo manejarla y mirarla de la misma manera”, revela el padre.

Según él, la relación anterior de su esposa duró dos años y terminó poco antes de que se conocieran.

No tenía claras sus motivaciones

Cuando supieron que iban a tener un hijo, la pareja comenzó a hablar sobre los nombres de los bebés y ella rápidamente dijo un nombre que llamó su atención.

“En ese momento ella comentó que era el nombre de alguien que estudió con ella en la escuela. Teníamos un pasado lleno de otras relaciones, y dijimos que el pasado debía quedarse ahí para vivir el presente, entonces no me preocupaba ni asociaba el nombre con ningún ex”.

“Me dijo que no hablaba del nombre porque no le parecía gran cosa y que tenía miedo de que al saber eso yo lo rechazara. Mi esposa también dijo que ella puede desvincular el nombre de su ex, pero que no sabe si puedo separar las dos cosas”, dice el hombre.

Luego afirma haberle preguntado si todavía sentía algo por su exnovio y se sorprendió al escuchar la respuesta. “Ella dijo que sí y yo solo quería vomitar en ese momento”.

Tras la revelación, la pareja tuvo una gran pelea que terminó con el hombre haciendo las maletas y yendo a casa de un amigo. Sin saber qué hacer con el matrimonio, recurrió a otros usuarios de Reddit en busca de ayuda.

“Intentaría discutir este tema nuevamente y aclarar todos los puntos relacionados. Esto puede tomar tiempo y necesitas ser fuerte y no perder los estribos. En mi opinión, solo será posible seguir adelante con la boda si aclaras todo esto”, comentó una persona.

“Yo también soy padre y quiero reforzar una cosa: nada de esto es culpa de tu hijo. Así que asegura una relación sana con él”, comentó otro.