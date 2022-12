‘Viajante do tempo’ afirma saber quem será o campeão da Copa do Mundo 2022!

Um homem que se autoproclama um “Viajante do Tempo” afirma ter imagens que comprovam qual será a equipe vencedora da Copa do Mundo de 2022. Segundo o vídeo publicado por ele no TikTok, os autores dos gols do título também são revelados.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o viajante alega ter provas indiscutíveis de que a Inglaterra se consagrará campeã da Copa do Mundo realizada no Catar.

Publicando o vídeo em seu TikTok, ele mostra um vídeo com “provas” de que a Inglaterra venceu Portugal por 2 a 0 na final. Logo no início do vídeo é possível ouvir a frase “... são os campeões do mundo”, seguida pela imagem do placar mostrando o número de gols e os autores.

Segundo vídeo, o primeiro gol dos ingleses será marcado por Harry Kane ainda no primeiro tempo, com a vitória sendo firmada por Mason Mount, que marcará aos 84 minutos de jogo.

Outros viajantes apontam resultados diferentes

Pouco depois do anúncio dos gols, o vídeo corta para o placar e para torcedores comemorando dentro de um estádio. Em seguida, aparece uma imagem do craque português Cristiano Ronaldo, saindo do gramado decepcionado com o resultado.

Depois de algum tempo, imagens de uma possível comemoração aparecem no clipe mostrando uma queima de fogos comemorativa no rio Tâmisa e na famosa roda gigante, London Eye.

Apesar das imagens, seguidores atentos apontaram algumas divergências entre o chaveamento da competição e a final apresentada pelo suposto viajante, enquanto outros ‘viajantes do tempo’ afirmaram que o resultado será outro.

Leia também: Copa do Mundo: Moradores do Catar, brasileiro e argentina têm filho e “disputam” torcida

“Isso é engraçado, mas outro viajante do tempo disse que o Brasil venceu a França por 2 a 1 na final”, comentou uma pessoa.

“Vi um outro viajante afirmando que a Inglaterra foi campeã depois de vencer o Brasil por 1 a 0″.

Alguns seguidores mais atentos apontaram detalhes que podem ter revelado as habilidades de edição do TikToker ao combinar imagens de diferentes vídeos para compor sua “previsão”.

“O cara usou o áudio da final da Copa do Mundo de 2018, em que a França foi campeã. Dá para ouvir o ‘France’ pouco antes de cortar para ‘Campeões do Mundo’, é só se concentrar”, finalizou um seguidor.