Copa do Mundo: Moradores do Catar, brasileiro e argentina têm filho e “disputam” torcida

Rivalidade entre Brasil e Argentina? Nem no futebol, não para o casal formado pelo brasileiro Matheus Peres e pela argentina Florencia Segria Peres.

O casal mora no Catar, país-sede da atual edição da Copa do Mundo. Juntos, eles têm um filho, Theo Peres, que “sente a vibração” do campeonato, segundo o pai.

“Talvez ele vá para as finais com a gente. Ele não tem ido [aos jogos], mas com certeza ele sente as vibrações da Copa do Mundo e esse clima de festa. Ele tem dado sorte até agora. A gente passeia com ele na rua, e ele tem sentido tudo isso”, disse Matheus, em entrevista ao portal G1.

Essa é a primeira Copa do Mundo deles. O bebê tem menos de 1 mês de vida, mas já tem uma decisão importante pela frente: para qual seleção o pequeno Theo irá torcer?

“Sempre teve piadas do tipo: ‘vai ser Messi ou Neymar, Pelé ou Maradona?’”, contou o pai. Empolgado em assistir aos jogos de sua primeira Copa do Mundo, ele também já tem expectativas para o filho: assistir juntos a próxima edição do mundial.

“Na próxima Copa, eu vou levar ele, pois ele já vai estar com 4 anos, e vai sentir a vibração de verdade e ter sua própria experiência”, disse.

Apesar das brincadeiras sobre o futebol, no fim do dia Matheus não se importa tanto com a rivalidade de ambas as seleções. “Sou casado com uma argentina, então o clima aqui em casa em dia de jogos é tenso. Brincadeira”, riu.

“Eu até visto a camisa da Argentina, mas meu coração é brasileiro. A gente brinca bastante com isso. Meu filho nasceu no dia 8 de novembro e vai ser meio argentino e meio brasileiro”, determinou Matheus.

