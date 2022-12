Pai se recusa a acordar para ajudar com a filha e mãe diz: ‘Ele precisa dormir’

Uma mãe ficou completamente desapontada com seu companheiro depois que ele se recusou a alterar seu horário de sono para ajudá-la a olhar a filha nas primeiras horas do dia.

Em um relato feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela que recentemente precisou alterar seu horário de trabalho por conta do período de férias. Isso fez com que fosse necessário pedir a ajuda de seu marido para olhar a filha nas primeiras horas da manhã.

“Voltei a trabalhar quando minha filha tinha três meses e desde então eu cuido de sua rotina matinal e a levo até o berçário. Quando saio do trabalho eu também passo por lá para buscá-la”.

Enquanto ela trabalha durante o dia, seu companheiro tem um horário de trabalho que avança durante a madrugada, fazendo com que o término de seu expediente aconteça entre 1h e 4 horas da manhã.

Ela pediu ajuda

Segundo a mulher, com a época de férias chegando e a ausência de alguns colegas de trabalho, seu turno foi alterado para as 5h30 da manhã, o que a impede de deixar a filha no berçário no horário correto.

“Pedi ajuda para meu marido e perguntei se ele poderia levantar junto com ela às 6h30 para deixá-la pronta para o berçário. Minha mãe então viria buscá-la para ir ao berçário e ele teria mais sete horas de descanso antes de precisar acordar para sair para o trabalho”, conta a mulher.

Aparentemente a sugestão dela não foi bem aceita pelo homem que a acusou de “interromper seu horário de sono”.

“Estou pedindo demais? Sempre que minha filha precisa ou acorda, sou eu quem vou atrás de suas necessidades! É apenas por um mês que estou pedindo ajuda. Sei que não é difícil deixá-la pronta para ir e depois voltar para cama”, finaliza a mulher.

Ao lerem seu relato, alguns usuários do Reddit prontamente a defenderam: “Ele é pai, você está tendo que pedir para ele ser pai. Ele precisa fazer isso quer queira ou não”, comentou uma pessoa.

“Você tem que pedir para seu marido ser pai? Não, você não está agindo errado ao pedir apoio dele”, comentou outra.