Javali de 120 quilos mata idoso na Tailândia; ele criava animal selvagem como bicho de estimação

O idoso Amnuay Suriwong, de 68 anos, morreu após ser atacado pelo seu javali de estimação, em Kamphaeng Phet, na Tailândia. Vizinhos escutaram os gritos da vítima e correram para socorrê-la, mas ela não resistiu aos graves ferimentos nas pernas. O animal selvagem, que pesa cerca de 120 quilos, era criado pelo homem desde que era um filhote.

Conforme reportagem do jornal “The Sun”, o idoso morreu no último dia 24. Na ocasião, os vizinhos escutaram ele gritando de dor e foram até a casa em que morava e criava o javali. Lá, o encontraram caído no chão, no meio de uma poça de sangue. Ele apresentava vários cortes profundos nas pernas e, antes da chegada dos socorristas, acabou morrendo.

O javali estava nas proximidades, com marcas de sangue pelo rosto e corpo. Ele foi capturado pelos vizinhos e sacrificado em seguida.

Cunhada do idoso, Durian Suriwong, de 54 anos, disse que Suriwong morava sozinho e adotou o animal selvagem para lhe fazer companhia. “Ele o deixava vagar pelo terreno durante a tarde, após esse período livre, o javali era devolvido ao seu recinto”, explicou ela, que destacou que o idoso foi atacado enquanto tentava colocar o animal no cercado.

Ela destacou, ainda, que o javali nunca tinha sido agressivo e que chegou a ser uma atração na região, já que muitas pessoas visitavam a propriedade de Suriwong para ver o animal de perto. No entanto, ele nunca imaginou que acabaria morto pelo bicho.

“Espero que isso sirva como um aviso para ter cuidado ao criar animais selvagens, porque nunca podemos ter certeza de seu comportamento”, declarou ela.

LEIA TAMBÉM: