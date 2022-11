Casal acredita que sua boneca de pano Annabelle está possuída: “ela virou o tabuleiro ouija”

Um casal de investigadores paranormais afirma que sua boneca de pano está possuída, depois que imagens da câmera de segurança mostraram ela saindo de seu armário de exibição. A boneca Annabelle Raggedy Ann também foi vista virando um tabuleiro ouija, dizem eles.

O brinquedo sorridente é uma cópia idêntica de uma boneca de pano maligna nos EUA que inspirou os filmes de terror The Conjuring e Annabelle. E Lee e Linzi Steer acreditam que sua boneca poderia ter o espírito da original.

O casal administra o Museu de Objetos Assombrados de sua casa em Rotherham, South Yorkshire. Eles acreditam que Annabelle é responsável por uma série de eventos, incluindo um quase acidente de carro.

Reprodução Lee com sua boneca Anabelle no Museu de Objetos Assombrados (Arquivo)

Linze disse: “Mesmo quando vi meu primeiro fantasma, me mantive calma. Eu cresci assistindo a todos os tipos de alienígenas e fantasmas, então sempre me interessei pelo paranormal, em vez de me assustar com isso. Mas algumas das ações de Annabelle me assustam”.

Annabelle foi feita na mesma fábrica e tem exatamente a mesma aparência da boneca original, e foi dada a Lee e Linzi em outubro de 2019. A Annabelle original, que ganhou notoriedade na década de 1970, agora está guardada em um museu de ocultismo, pois afirma-se que ela começou a atacar as pessoas.

Quando a boneca de Linzi e Lee chegou ao Museu de Objetos Assombrados, Linzi e uma de suas amigas mais próximas contraíram uma doença misteriosa e quase sofreram dois acidentes de carro. Linzi disse: “Fiquei muito doente por algum motivo, fiquei no hospital por uma semana e os médicos até hoje não sabem o que estava errado”.

“No primeiro quase acidente de carro, uma van branca quase bateu na lateral do meu carro e eu tive que sair da estrada. No outro, eu estava em uma rotatória. Eu meio que saí e então outro carro passou na minha frente”, continuou Linzi.

No aniversário de dois anos do casal, em outubro de 2021, eles dizem que a boneca atacou novamente. A câmera de segurança registrou a mesa ouija sendo arremessada: “Annabelle estava sentada em uma cadeira em nossa mesa ouija. É muito sólida e tem uma perna de metal segurando-a, então não há como ela simplesmente cair”, disse Lee.

Reprodução Casal acredita que boneca tem o espírito da Anabelle original (Arquivo)

“Uma senhora colocou um pequeno alto-falante na mesa, foi embora e no minuto seguinte a mesa simplesmente desabou. Não há explicação lógica de por que isso deveria ter acontecido, e foi apenas o jeito que Annabelle estava de frente para a mesa”, completou.

Depois disso, eles decidiram colocar Annabelle em um armário de vidro, presa com um gancho. Mas no Halloween deste ano, por volta das 3 da manhã, o circuito interno de TV mostrou Annabelle “saindo”da vitrine.

Linzi explicou: “Ela estava em um armário de vidro e a porta é bastante rígida, então você literalmente teria que abri-la. Ela não deveria ter caído, principalmente com as pernas primeiro, porque sua cabeça é mais pesada que as pernas. Não era uma forma natural de cair, era muito, muito bizarro”.

Reprodução (Arquivo museu)

“É como nas últimas duas semanas, desde que Annabelle saiu do armário, o museu está ficando cada vez mais perigoso e as coisas estão ficando físicas. Estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa, porém, está ficando cada vez mais difícil e intenso”, disse a investigadora paranormal.

Linzi ainda comentou que sentiu algo em sua nuca, como se a apertasse, mas que não havia nada nem ninguém na sala. “Existe uma teoria de que se você está com medo e o espírito pode sentir isso, pode ser pior para você”.

O casal está mantendo Annabelle no museu por enquanto, mas dizem que se as coisas começarem a ficar violentas, eles considerarão a ajuda de um demonologista.