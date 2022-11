Voltou a circular nas redes sociais a história de um jovem americano que decidiu criar um grupo do WhatsApp e adicionar quatro ex-namoradas.

Até então, tudo era uma boa intenção do homem, mas acabou tendo um final diferente. “Feliz Natal, meninas”, escreveu o sujeito, como detalhado pelo site Unilad.

Jovem cria grupo do WhatsApp com ex-namoradas para desejar ‘Feliz Natal’ e situação acaba saindo do controle

Na história que foi compartilhada anteriormente e voltou a viralizar, ele disse que estava sozinho e que queria compartilhar este momento com elas. E tudo começou a desandar: Uma delas perguntou se ele estava bêbado.

A outra deixou o grupo sem escrever nada. Uma terceira reclamou sobre incluí-la em um grupo onde havia outra mulher com quem ele supostamente a traiu.

Após um pequeno desentendimento entre os integrantes, com uma famosa “lavação de roupa suja” (Sobre as traições – e isso era de se esperar), mais duas deixaram o grupo, sendo que uma delas adicionou o emoji que mostra o dedo do meio (Aquele bem popular rsrs).

Ainda de acordo com as informações, nem tudo foi tristeza. Apenas uma permaneceu no grupo. E ela acabou concordando em sair com o solitário para beber.

