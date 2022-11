Vídeo: cachorro late e um fantasma aparece na câmera de segurança de família

O motorista de caminhão aposentado Cory Fletcher, 40, de Pierz, Minnesota, ouviu seu cachorro latir e resolveu dar uma olhada para a rua, mas quando olhou para fora, não viu nada - embora as imagens de segurança de sua casa pareçam mostrar uma estranha figura translúcida passando pela casa.

O ocorrido aconteceu há duas semanas, no dia 1º de novembro. Segundo Cory, seu cachorro não costuma latir e raramente é perturbado por qualquer coisa. Quando Cory olhou para fora, não havia nada lá, mas seu cachorro continuou latindo. Decidiu então verificar a câmera de segurança da casa em busca de pistas sobre o que poderia ser, e ficou apavorado quando viu uma figura branca translúcida passando pela casa em uma visão assustadora.

É interessante que a figura comece a tomar uma forma mais definida à medida que passa pela casa de Cory. Quando observamos atentamente, é possível ver essa figura que aparece à esquerda do vídeo e passa por sua casa.

Apesar do motortista dizer não ter visto nada, as pessoas já estão tentando encontrar uma explicação para a imagem. Um comentário no compartilhamento do YouTube teorizou o seguinte: “Parece um homem passeando com um cachorro. A única razão pela qual parece desfocado é provavelmente porque é noite ou é editado para ficar assim, mas na realidade parece um homem passeando com um cachorro. Você pode ver o cachorro como um pequeno orbe seguindo o homem e se você olhar de perto o suficiente, poderá ver o contorno do cachorro e seus passos”.

Reprodução (Youtube)

Isso explicaria a luz de segurança detectando alguém e acendendo, fazendo com que o cachorro latisse. O único problema com essa teoria é que todo o resto do vídeo está claramente definido, incluindo o carro na entrada e as árvores do outro lado da rua. Por que essa imagem em movimento é a única coisa que está borrada? Curioso.