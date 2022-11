Mãe aterrorizada afirma que casa é assombrada após capturar foto de fantasma no porão

Uma matéria publicada pelo Mirror, conta a história sobrenatural de Amanda Pitt, 34, que se mudou em 2020 para o condado de York, Pensilvânia, nos Estados Unidos, e recentemente viveu uma situação aterrorizante em seu lar. Mãe de quatro filhos, Pitt ficou horrorizada depois de verificar sua câmera de segurança e se deparar com um fantasma nas imagens arrepiantes.

A americana diz que estava dormindo quando ouviu passos na escada para a cozinha, e quando foi verificar no quarto dos filhos, todos estavam dormindo profundamente, então ela voltou para a cama. Foi quando seu sono foi interrompido novamente, com um barulho de passos pesados. Às 3h40, ela decidiu olhar nas câmeras de segurança e viu uma figura sombria parada na porta da cozinha.

Reprodução Fantasma aparece em câmera de segurança da casa (Kennedy News)

“Por volta das 3h40 da manhã, ouvi um barulho pesado subindo as escadas para a sala de estar e depois para a cozinha. Certifiquei-me de que Jeffrey (seu marido) ainda estava na cama porque pensei que poderia ser ele. Verifiquei a câmera e pensei ter visto alguém”, conta Amanda. “Então liguei a câmera novamente e vi a figura, então tirei uma captura de tela”.

Amanda achava que alguém havia invadido a casa e pediu para seu marido verificar o andar de cima. “Ele subiu e verificou toda a casa, mas não havia ninguém lá. Mostrei a ele a foto da figura e ele disse ‘o que é isso?’ e ficamos sem resposta”.

Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado e ninguém mais tinha visto a figura, exceto Ollie, o cachorro da família, que parecia estar com medo e andava de um lado para o outro na cozinha. “Eu tenho um cachorro e se ele ouve um barulho e já fica louco, mas ele estava com medo. Ele andava de um lado para o outro. Meu cachorro é um ladrador, ele é muito irritante com isso, então se alguém tivesse invadido, ele nos avisaria”, segue Amanda.

Toda a atividade paranormal parece acontecer no dia 21 de cada mês e as imagens capturadas em 21 de janeiro de 2021 mostram uma porta se abrindo sem ninguém estar na casa – enquanto toda a família estava fora.

Reprodução (Kennedy News)

Amanda disse: “As coisas já aconteceram aqui antes. As pessoas que moravam aqui antes não moravam aqui por muito tempo, mas nunca descobrimos o porquê”.

“Temos uma lavanderia anexa ao porão. Eu estava lá em cima na sala falando ao telefone com minha mãe e sozinha em casa. Recebi uma notificação no meu telefone de que havia movimento na lavanderia. Verifiquei a câmera, pude ver a porta e uma coisa branca se moveu por ela. Desci as escadas e não havia ninguém lá”.

A mulher de 34 anos diz que é cética e não acredita em fantasmas, mas as imagens que viu na câmera a fizeram “questionar tudo”. Embora a família esteja planejando uma mudança para a Flórida no próximo ano, eles estão considerando chamar um especialista para descobrir se há algo na casa que quer prejudicá-los.

“Aquela foto é assustadora. Pensando que tem algo assim na sua casa você questiona tudo”, lamenta Pitt.